Alev avcısı kadın itfaiyeciler

Erkek mesleği diyenlere karşı itfaiyeci olan 6 kadın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine göreve başladı. Zorlu bir oryantasyon eğitimi alan 6 kadın itfaiyeci hayat kurtarmak için bu mesleği seçtiklerini söyledi.

22 yaşındaki Betül Erdal, “Çocukluk hayalim” dedi ve hikayesini şöyle anlattı: “Her zaman insanların ve hayvanların hayatına dokunmak istemiştim. Herkesin kaçtığı yere siz giriyorsunuz, bu muhteşem bir şey.” ‘Kadından itfaiyeci olur mu hiç, hortum taşımak kolay mı' tarzında çok söylem duyduklarını ama mesleğin güçlüklerinin üstesinden gelebileceklerini ifade eden 23 yaşındaki Seda Özyurt ise “Üniversitede itfaiyecilik bölümü mezunuyum. Çocukluğumdan beri de hayalim insanların hayatını kurtarmak. İki haftadır burada erkek meslektaşlarımızla bire bir aynı eğitimleri alıyoruz. Canımızı feda edercesine bu eğitimleri yapıyoruz. Başta bizlere bu mesleği yapamazsınız, hortumları kaldıramazsınız diyenler çok oldu. Ama biz hiçbirini dinlemedik. Kadınlara bir şans tanıdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e çok teşekkür ederiz” dedi.

BABA MESLEĞİNİ TERCİH ETTİ

Baba mesleğini tercih ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda itfaiye eri olarak göreve başlayan Nurhan Erol, “Babam itfaiye şehidi. Onun meslek hikayeleriyle büyüdüm, o nedenle de baba mesleğini tercih ettim. Güçlü olduğumuza inanıyoruz. Erkek meslektaşlarımızla birlikte omuz omuza mücadele verip Antalyalılara hizmet vereceğiz” şeklinde konuştu. Seher Özdemir meslek seçimlerindeki ön yargıdan yakındı. Merve Nurtoy da “Büyüklerimiz, arkadaşlarımız hatta hem cinslerimiz bile bize çok tepki gösterdi. ‘Bu erkek işidir yapamazsınız, yangına gitmek kolay mı? Oturun evinizde' dediler. Ama biz dedikleri gibi oturmadık. Kadının her işi yapabileceğini göstermek için çalıştık ve buradayız” diye konuştu.