Alevlerden kurtulan tavşana gözleri gibi bakıyorlar

Osmaniye'de 28 Temmuz’da başlayıp 3 gün sonunda tamamen söndürülen orman yangınında alevler arasından kurtulup hayatta kalmayı başaran bir tavşan, Bozan ailesine sığındı. Renginden dolayı tavşana ‘Pamuk’ adını veren aile, tavşana gözleri gibi bakıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kazmaca köyünde 28 Temmuz’da başlayan orman yangını rüzgârın da etkisiyle kısa sürede 15 kilometrelik bir alanı etkisi altına almıştı. 3 gün içerisinde kontrol altına alınıp tamamen söndürülen ve soğutma çalışması tamamlanan bölgede alevlerin arasından kaçıp hayatta kalmayı başaran bir tavşan Kadirli ilçesine bağlıo Karatepe köyünde bağ evi bulunan Ergun ve Hacer Bozan ailesine sığındı.

Renginden dolayı ‘Pamuk' adını verdikleri tavşana gözleri gibi bakan Bozan ailesi tavşanı elleriyle beslemeyi de ihmal etmiyor.

Tavşanının başlarda ürkek olduğunu daha sonra kendilerine alıştıklarını ifade eden Ergun Bozan, “Yangın bittikten sonra gece baktım yolda beyaz bir şey yatıyor. Köpek midir diye yaklaşınca baktım ki tavşan. Ayakları falan siyahtı muhtemel yangın alanından kaçmış. Komşuların av köpekleri var onlardan korumak için gözüne lamba tutarak yakaladık. Eşim birilerine müracaat etmiş, telefon numaramızı aldılar. Dönüş yapacaklarını söylemişler. Çok ürkek ama bize de alıştı. Marul aldık. Besliyoruz” diye konuştu. (İHA)