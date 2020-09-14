Aleyna Çakır olayında son durum… Müge Anlı ses kayıtlarını ortaya çıkardı!

Müge Anlı’nın programına katılan Aleyna Çakır’ın ailesi, kızlarına şiddet uygularken çektiği görüntüleri sosyal medyaya paylaşan sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu. Çakır’ın 30 Haziran’da Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan otopsi raporunun sonuçlarını duyurdu. Çıkan rapora göre, intihar ettiği iddia edilen genç kızın tırnaklarında erkek DNA’sı çıktı. Vajinal sürüntü örneğinde de en az birisi erkek genotipe sahip, birden fazla şahsa ait olabilecek karışım DNA profili tespit edildiği belirtildi. Aleyna Çakır olayıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

ALEYNA ÇAKIR OLAYINDA SON DURUM

Aleyna Çakır’ın eski komşusu Müge Anlı’nın canlı yayınına katıldı. Komşu Leman Hanım şikayet etmek için kaydettiği ses kaydını canlı yayında dinletti. Ses kaydında “Yardım edin diye bağırırım. Bırak istemiyorum. Defol git, git diyorum” dediği duyuluyor.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA GELEN TEHDİTE CEVAP VERDİ

Müge Anlı canlı yayında kendisinin ve ekibinin Ümit Can Uygun tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Anlı, kendisine yönelen tehdidi ‘Programda konuşan herkesi tehdit ediyormuşsun, programa nasıl silah sokabilirim diye konuşmalarından bahsediyorlar’ cümleleriyle açıkladı. Müge Anlı kendisini tehdit eden Ümit Can Uygun'a ‘Yanıl da gel, buyur gel. Gelsene, kadın parası yiyip tehdit edine kimse pabuç bırakmaz’ karşılığını verdi.