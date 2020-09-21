Aleyna Çakır olayında son durum nedir? Ümitcan Uygun neler söyledi?

Aleyna Çakır, 3 Haziran günü evinde ölü olarak bulunmuştu. Aleyna Çakır'ın ölümünden kısa bir süre sonra Ümitcan Uygun'un şiddet uygularken çektiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılıp, tepki topladı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alındı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ALEYNA ÇAKIN OLAYINDA SON DURUM

Müge Anlı'nın programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarına şiddet uygularken çektiği görüntüleri sosyal medyaya paylaşan sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor. Çakır'ın 30 Haziran'da Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan otopsi raporunun sonuçlarını duyurdu. Çıkan rapora göre, intihar ettiği iddia edilen genç kızın tırnaklarında erkek DNA'sı çıktı.

Müge Anlı’ya katılan Aleyna Çakır’ın eski komşusu Leyla Hanım ise şikayet etmek için kaydettiği ses kaydını canlı yayında dinletti. Ses kaydında; ‘Yardım edin diye bağırırım. Bırak istemiyorum. Defol git, git diyorum’ dediği duyuluyor.

GÜLAY UYGUN OLAYINDA SON DURUM

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yurtlarda görev yapan Gülay Uygun'la ilgili “18 yaşını doldurup yurttan ayrılan kızlara bir ev açtığı ve gece hayatında çalışmaya zorladığı” iddiaları gündeme gelmişti. İddialar üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Uygun hakkında soruşturma başlatıp müfettiş görevlendirmişti. Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in de yurttan ayrıldıktan sonra eğlence mekânlarında çalıştığı belirlenmişti.

Bu gelişme sonrasında Ümitcan Uygun’un öğretmen olan annesi Gülay Uygun, yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun’un intihar ettiği belirlendi.

Halen, Gülay Uygun’un ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Uygun’un otopsi raporunda kafasının sağ tarafında bir adet ateşli silah yarası tespit edildiği belirtildi. Olayda kullanılan tabanca ve bulunan not, kriminal incelemeye gönderildi. Silahın üzerinde başka birisinin parmak izi olup olmadığı araştırılırken, notta bulunan el yazısının karşılaştırılması için de yakınlarından yazı örnekleri alındı. Öte yandan Uygun ailesinin fertlerinin ifadesine de başvurulacağı bildirildi.

ÜMİTCAN UYGUN NELER SÖYLEDİ?

Annesinin cesedinin bulunduğu yerde Ümitcan Uygun, ilk kez sessizliğini bozdu. Annesi hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki gösteren Ümitcan Uygun, “Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim” dedi.

MÜGE ANLI İDDALARA YÖNELİK AÇIKLAMA YAPTI

Gülay Uygun’un şüpheli ölümünden kendisinin sorumlu tutulmasıyla ilgili açıklama yapan Müge Anlı, şunları söyledi:

“Allah rahmet eylesin. Devletin kurumları önemli kurumlardır. Soruşturmayı ben onlara bırakma taraftarıyım. Devlet de soruşturmayı başlattı, müfettişleri görevlendirdi. Çok sayıda kız bizi aradı bununla ilgili. Hatta 2 gün sonra da hanımefendinin ifadesi alınacakmış. Kızlar, ‘Rahmetli hanım bize Whatsapp grubu kurdu. ‘Benim hakkımda soru sorarlarsa iyi şeyler söyleyin’ diye yazdı.” dediler.

Fakat konu onun üzerinde değilken dün şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Bu bir yıldırma politikası, biliyorum. Keşke hanımefendi hayatta olsaydı. O kadar üzüldüm ki… Keşke hanımefendi bizi arayıp ‘Yüzleşebilirim o kızlarla’ deseydi. Ben hanımefendiyi bilmem. Konuyu devlete bıraktım, gerekli soruşturma açıldı.

3.5 aydır neredeyse tüm medya kuruluşlarında oğlu hakkında bu haberler yapıldı. Tüm bunlar yaşanırken psikolojisi gayet sağlam kalan bir hanımefendi, soruşturma başlatılınca mı intihar eder? Neden intihar etsin? Bunun için hiçbir gerekçe yok. O yüzden ben bu konunun da araştırılacağından eminim.

Aleyna intihar mı etti öldürüldü mü diye konuşurken, ikinci hanımefendi de aynı şekilde hayata gözlerini yumdu. Bu işin peşini bırakmayacağız.” dedi.

