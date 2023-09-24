‘Ali Cabbar’ taburcu edilemedi

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne giren sokak kedisi, diyafram rüptürü (yırtılması) tanısı ile ameliyat edildi. 45 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan 'Ali Cabbar' ismi verilen sokak kedisi, sahibi olmadığı için taburcu edilemedi.

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Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Kliniği’nde gezinen sokak kedisi, Veteriner Hekim Elif Ünlü tarafından fark edildi.

Ünlü, kucağına aldığı kedinin solunum zorluğu yaşadığını fark etti. Çekilen röntgen ve yapılan muayene sonrası, kedide diyafram rüptürü (yırtılması) tanısı konuldu.

Ameliyat edilen kedi, 45 günlük tedavi sürecinin ardından tamamen sağlığına kavuştu.

Veteriner Hekim Elif Ünlü, kedinin genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek, “Ali Cabbar, hastanemizin maskotu haline geldi. Ancak, sahibi olmadığı için taburcu edemiyoruz. Barınağa da göndermek istemiyoruz. Güzel bir yuva arıyoruz. Sahiplenen olunca, Ali Cabbarımızı uğurlayacağız” dedi.

Ali Cabbar’ı yeni yuvasına gittiğinde de takip etmeye devam edeceklerini söyleyen Ünlü, “Zaten takip şartıyla yuvalandırmak istiyoruz. Herhangi bir hastalığı olduğunda buraya getirebilirler” diye konuştu.



DHA