Alibeyköy Barajı film seti oldu

İstanbul'da sonbahar yağışlarının etkili olmamasıyla su seviyesi düşen Alibeyköy Barajı'nın kuruyan kısmı film seti oldu.

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İstanbul’da sonbahar aylarında beklenen yağmur etkili olmayınca barajlardaki doluluk oranı da azaldı.

İSKİ’nin verilerine göre İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51.37’ye düşerken Alibeyköy Barajı'nda bu oran eylül ayı itibarıyla yüzde 21.05 seviyesine kadar geriledi.

Barajın su seviyesi gerilemeye devam ederken, bir kısmı kuruyan baraj film seti oldu. Barajın kuruyan kısmını sete çeviren ekipbin, burada reklam filmi çekti. (İHA)