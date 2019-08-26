Alıçın faydaları nelerdir? Alıç neye iyi gelir?

Halk dilinde ekşi muşmula olarak ta bilinen alıç, Avrupa, Kuzey Amerika ve Kuzey Asya’ya özgü, boyu 7 metreye kadar büyüyebilen, beyaz tonlarında çiçeklere sahip, dalları dikenli yabani bir ağaçtır (Crataegus). Antioksidan ve C vitamini açısından oldukça zengin olan alıç, yüzyıllar boyunca sindirim problemleri, kalp yetmezliği ve yüksek tansiyon için bitkisel bir ilaç olarak kullanılmıştır. Aslında, geleneksel Çin tıbbının önemli bir parçasıdır. Alıçın sağlık için faydalarını haberimizde sizler için derledik... Alıçın faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

Meyveleri olgunlaştığında kırmızı ve sarımsı bir renk alan, yuvarlak görünümlü alıç; özellikle dere yаtаklаrınа bаkаn kırsаl аlаnlаrdа, çаlılık ve kаyаlıklаrdа yetişebilen dikenli ve ekşimsi tаdı ile hafızayı güçlendirme, kalp ritmini düzenleme, sakinleştirme, idrar söktürme ve enerji verme gibi sağlık açısından pekçok sağlık yararı sunar. Şimdi alıçın faydalarından bazılarına gelin daha yakından bakalım… Alıçın faydaları nelerdir? Merak edilenler haberimizde…

ALIÇIN FAYDALARI

Alıçın sağlık için faydalarından bazıları şunlardır:

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Alıç içerdiği C vitamini sayesinde, vücutta biriken tehlikeli toksin maddelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. Antioksidanlar açısından çok iyi bir kaynak olan alıç, beyaz kan hücrelerinin aktivitesini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kolesterol ile mücadele

Alıçın diğer bir sağlık yararı, kötü kolesterolü ortadan kaldırma ve iyi kolesterolü artırma yetenekleridir. Alıç, kalbinizi koruyan; göğüs ağrısı ve tıkalı arterler gibi durumları tedavi eden flavonoidler içerirler.

Yaşlanma belirtilerine karşı koruma sağlar

Alıç meyveleri mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. Serbest radikalleri etkisiz hale getirerek hayatı tehdit eden hastalıkları önlerler. Alıç cildinizin parlaklığını korur ve yaşlanma belirtilerini kontrol eden yaşlanma karşıtı özellikler içerir.

Kardiyovasküler sağlığı korur

Alıç, kalbinizi koruyan ve kalp ve damar sağlığınızı önemli ölçüde artıran flavonoidlerle doludur. Ayrıca, anti-enflamatuar özellikler içeren antioksidanlar içerirler. Alıç ayrıca damarlardaki kan pıhtılarının önlenmesine yardımcı olur.

Kanseri önleme

Alıç sayesinde kanser gibi tehlikeli ve ölümcül hastalıkları da önleyebilirsiniz. Alıç, vücutta serbest radikallerin neden olduğu tüm kanserlerle savaşan güçlü antioksidanlar içerirler. Ayrıca kanınızı detoksifiye eder ve vücut sistemindeki tüm toksinleri temizler.

Uykusuzluğa çare

Alıç, sık sık uykusuzluk çeken insanlar için doktorlar tarafından önerilmiştir. Bu meyve uyku düzeninizi geliştirerek gece boyunca sık sık uyanmanıza engel olur.