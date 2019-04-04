Alina Boz ve Alp Navruz’dan anlamlı ziyaret

Elimi Bırakma dizisinin başrol oyuncuları Alp Navruz ve Alina Boz, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalığı Günü’nde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Alp Navruz ve Alina Boz, Şişli'de bulunan Tohum Otizm Özel Eğitim Kurumu'na giderek, otizmli çocuklar ile buluştu. Navruz ve Boz, eğitmenlerden otizm hakkında bilgiler alarak, çocuklar ile oyunlar oynadı. Eğitim kurumunda yaklaşık üç saat vakit geçiren ikili, tüm sınıfları ziyaret ettikten sonra, öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi.

Üzerlerinde; “Otizm'e Mavi Işık Yak' sloganının yazılı olduğu farkındalık tişörtleri bulunan ünlü oyuncular, kısa bir video çekerek; herkesi otizm farkındalığına destek için davet etti.