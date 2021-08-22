Alkolizm ölümcül bir hastalık, sürekli pusuda bekliyor

Tarhan Gürhan, eski bir alkolik. Alkolü 15 yıl önce, günlüklerine tutunarak bıraktı. Günlüklerinden yola çıkarak yazdığı “Uçurumu Koruyan Korkuluk” adlı kitabında alkolizmle mücadelesini anlatıyor.

YAVUZ ALATAN

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Yıllarca alkolün esiri oldu. Sonra bir noktada mücadele etmeye karar verdi ve başardı… Tarhan Gürhan alkol bağımlılığıyla geçirdiği yılları ve mücadelesini, anılarından yola çıkarak kaleme aldığı “Uçurumu Koruyan Korkuluk” kitabında topladı, bu savaşı nasıl kazandığını anlattı. Gürkan, “Bu sorun ile mücadele edenlere kendi hayat hikayem üzerinden yol göstermeye çalışıyorum. Alkolü bırakalı 15 yıl oldu” dedi.

Tarhan Gürhan, 1969'da Ankara'da doğdu. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. 25. Kare, Leman, Hürriyet-Gösteri, Edebiyat ve Eleştiri, Virgül, Varlık, Akıl Defteri, Patika, Birikim yayınlarında kültür ve edebiyat çalışmaları oldu. Ancak alkol bağımlılığı hayatını altüst etti. Yıllarca psikiyatristlere gitti, 7 kez de psikiyatri kliniklerinde yattı. Psikolojik destek işe yarasa da onu içkiden uzaklaştıran asıl konu günlükleri oldu. Geçmişe döndü, yıllar önce günlüklerine yazdığı gerçeklerle bir kez daha yüzleşti. Bu gerçekleri yeniden yaşamamak için içkiyi bırakmaya ve günlüklerini derleyerek bir de kitap yazmaya karar verdi. Gürhan kitabını, “Belleğe karşı bir direniş var bu sayfalarda, unutulmuşa karşı, kağıt parçalarında, peçetelerde, duvarlarda” diyerek tanımlıyor. 20 yıl önce tuttuğu günlükler de kitabının sayfalarında yer alıyor. Gürhan mücadelesini şöyle anlatıyor:

Bu sorunu yaşayanlara bir deniz feneri olmayı hedefliyorum. Uzun yıllar günlük tuttum. Benim için eski alışkanlık. Tabii zamanla kılık değiştirdi günlüklerim. Artık edebi günlükler, sinema günlükleri, okuma günlükleri tutuyorum. Yılar sonra geri dönüp okuduğumda ‘İyi ki yazmışım' diyorum. Bazen hesaplaşma, bazen direniş, bazen beğendiğim şeylere bir güzelleme… Günlüklerde dürüstlük ve samimiyet var.

BELKİ YAŞAMIYOR OLURDUM