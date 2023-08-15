Alkollü turistler Eyfel Kulesi’nde mahsur kaldı

Fransa'da 2 ABD'li turist alkollü girdikleri Eyfel Kulesi'nde 1 gece mahsur kaldı.

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın başkenti Paris’in sembolü Eyfel Kulesi’ne alkollüyken bilet alıp giren 2 ABD’li turistin sızdıkları için burada bir gece mahsur kaldığı bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, kuleyi işleten Sete firmasının güvenlik personeli, sabah ziyaret saatine yakın kontrol için girdikleri kulenin halka kapalı bir bölümünde sızmış şekilde 2 adam fark etti. Güvenlik görevlileri, itfaiyecilerin yardımıyla kuleden çıkarttıkları 2 ABD’liyi Paris’in 7’nci bölgesindeki polis karakoluna teslim etti.

Polis kaynakları, 2 turistin ABD’den geldiklerini ve 13 Ağustos gecesi girdikleri kuleden çıkış yapacakları sırada bariyerleri aşarak iki ve üçüncü kat arasındaki yasak bir bölgeye girdikten sonra burada sızdıklarını belirtti.

Öte yandan kulenin işletmecisi, iki adam hakkında bu hafta suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Firma olay nedeniyle kulenin ziyarete 1 saat geç açıldığını bildirdi.

Fransız basını ise savcılığın tehlike arz etmedikleri gerekçesiyle 2 adamı serbest bıraktığını aktardı.

BOMBA İHBARI PANİK YARATTI

Öte yandan Eyfel Kulesi 12 Ağustos’ta asılsız iki bomba ihbarı üzerine güvenlik gerekçesiyle 2 defa tahliye edilmişti.

14 Ağustos’ta da Paris’teki 3 polis merkezine kulede bomba bulunduğuna ilişkin ihbar mektubu gönderilmiş ancak Sete firması güvenlik zafiyeti olmadığı gerekçesiyle alanı tahliye etmeyi reddetmişti.

Bomba ihbarları nedeniyle Eyfel Kulesi’ne turistik ziyaretlerde önemli aksamalar yaşanıyor. (AA)