Alman ekolü temsilcisi ‘Poker Face’ siyasetçi

Almanya’da okudu. Duygularını yüzüne yansıtmadığı için “Poker Face” olarak anıldı. Politikada hızlı yükseldi. 3 kez başbakan oldu. 73 yıllık hayatına çok şey sığdırdı, Türk siyasetinde iz bıraktı.

Türk siyaseti, geçtiğimiz hafta önemli bir ismini kaybetti: Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz! Hastane odasında son nefesini veren Yılmaz, İstanbul'da üç yıl önce kaybettiği oğlu Yavuz Yılmaz'ın yanında toprağa verildi. Uzun yıllar özel sektörde yöneticilik yaptıktan sonra politikaya adım atan Yılmaz, 73 yıllık yaşamına çok şey sığdırdı. Siyasi tarihte iz bıraktı. Doğum gününe bir hafta kala ise aramızdan ayrıldı. İşte Mesut Yılmaz'ın hayatı:

Hayatını kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz, hep hatırlanacak

ÇAYELİ'NDEN ÖTEYE…

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, aslen Rize Hemşinli bir ailenin çocuğu olarak 6 Kasım 1947 tarihinde İstanbul'da doğdu. Dedesi, Kırım'dan Rize'ye gelerek yerleşmişti. Babası Hasan ve annesi Güzide ise Rize'nin Çayeli İlçesi Kaptanpaşa Bucağı Çataldere Köyü'ndendi. Mesut Yılmaz, babaevini, “Çayeli'den öteye 30 kilometre daha git, dağlardan inen şelaleyi gördün mü dur, işte orası” diye tarif ederdi.

PERGEL FIRLATMIŞTI

Mesut Yılmaz, İstanbul'da dünyaya gelmişti ama Karadenizli damarı, Avusturya Lisesi'nde okurken “Barbar Türkler” diyen bir Almana pergel fırlatacak kadar ön plandaydı. Duygularını yüzüne pek yansıtmaz, üzgün mü yoksa sevinçli mi olduğunu belli etmezdi. Mesut Yılmaz, duygularını yüzüne yansıtmadığı için, siyaset arenasında “Poker Face” adıyla da anıldı. Mesut Yılmaz'ın, konuşurken cümleler arasında uzun boşluklar vermesi de dikkat çekerdi. Bu durum, “Konuşma arasına reklam alıyor” esprilerine neden olurdu…

ÖZAL'IN KABİNESİNDEYDİ

Avusturya Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Mesut Yılmaz, Ankara Üniversitesi SBF Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Almanya Köln Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Almanya günleri siyasette, “Alman ekolünün temsilcisi” olarak anılmasına neden oldu. 1983 yılında ANAP kurucuları arasında yer aldı ve Rize milletvekili olarak TBMM'ye girdikten sonra yıldızı parladı. Merhum Turgut Özal'ın ilk kabinesinde devlet bakanı ve hükümet sözcüsü olarak yer aldı.

3 KEZ BAŞBAKANLIK

Bir dönem Kültür ve Turizm Bakanlığı da yapan Mesut Yılmaz, Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Yıldırım Akbulut'un Başbakanlığı döneminde Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa edip kendisine yeni bir yön çizdi. Bu yolda da ANAP Genel Başkanlığı ve başbakanlığa kadar uzanan bir siyasi kariyer elde etti. 3 kez başbakanlık koltuğuna oturan Mesut Yılmaz, ANAP sonrası Rize'den bağımsız milletvekili de seçildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.

HÜKÜMETİ HEP O SAVUNDU

Merhum Turgut Özal, başbakanlığı döneminde TBMM'deki gensoru önergelerinde hükümeti savunma görevini hep Mesut Yılmaz'a verirdi. Mesut Yılmaz da Genel Kurul'da “Bu önergenin kağıdı, üzerinde yazılanlardan daha değerli” diyerek muhalefet milletvekillerini kızdıran ifadeler kullanırdı.

‘SİYASETE GİRMEYECEĞİM' DİYE SÖZ VERMİŞTİ AMA

Mesut Yılmaz, 1976 yılında Berna Yılmaz ile hayatını birleştirdi. Berna Hanım eşinin siyasete olan merakını, tanıştığı günlerden biliyordu. Hatta evlilik teklifi aldığında “Siyasete girmek yok değil mi?” diye sormuş Yılmaz'dan biraz kaçamak da olsa, “Görünürde yok, merak etme” cevabı almıştı. Ama bu sözünü Turgut Özal'dan Anavatan Partisi kurucusu olma teklifinin geldiği ve reddedemediği 1983 yılına kadar tutabildi.

ACISINI DA BELLİ ETMEDİ

Mesut Yılmaz'ın Yavuz ve Hasan isimlerinde iki çocuğu vardı. Hasan'ın iri cüsseli “Daisy” adlı Danua cinsi köpeği Yılmaz'ın Ankara Nenehatun Caddesi'ndeki konutuna gelen en yakın dostlarını bile içeri sokmaz, krizler yaşanırdı. Konutun önüne gelen Esat Karakolu'nun resmi ekibini havlayarak karşılar, hiç susmaz ve o günlerde 7-8 yaşlarında olan Hasan da, yeni öğrendiği küfürleri Daisy'nin havlama sesleri arasında sıralardı. Uzun süredir epilepsi hastalığı nedeniyle tedavi gören büyük oğlu Yavuz Yılmaz'ın 2017 yılında intiharı ise aileye büyük yıkım oldu. Mesut Yılmaz oğlunun ve kendisinin rahatsızlığı döneminde yaşadıklarını yüzüne yansıtmadı ve yine duygularını belli etmedi. Mesut Yılmaz koyu bir Galatasaraylıydı.

44 YIL HEP OMUZ OMUZAYDILAR

Mesut Yılmaz, 1976'da Berna Yılmaz ile evlendi. Çiftin, Yavuz ve Hasan adında iki çocukları oldu. Berna Yılmaz, siyasete girmesini istemese de başbakanlığı döneminde eşinin en büyük destekçisi oldu.

KARANLIK DÖNEM

Yılmaz, organize suç örgütlerinin devreye girmesiyle şaibeli konuma gelen Türkbank'ın satışı sonrası, Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan oldu. Susurluk bağlantılı olaylar nedeniyle Budapeşte'de bir otel lobisinde yumruklandı. 3 Kasım 1996'daki Susurluk olayı sırasında “Siyaset-Mafya-Bürokrasi” üçgenin ortaya çıkması için mücadele verdi ama çevresindeki bazı isimlerin ilişkilerinden dolayı birçok suçlamanın da hedefi oldu. 24 Aralık 1996'da TBMM Komisyonu'na verdiği ifadede, elini kolunu bağlayan mekanizmaları anlattı.

Geçmişi çok karanlık olan ve ANAP'lı bir bakanı da ölümle tehdit eden ismi milletvekili adayı yaparak TBMM'ye taşımasına ise kimsenin aklı ermedi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Şam'dan çıkarılıp Avrupa ülkelerinde sığınma aradığı kritik günlerde başbakanlık koltuğunda oturuyordu. Kenya'dan yurda getirilişi sırasında ise koltuğunu Bülent Ecevit'e devretmişti.