Alman fotoğrafçı görüntüledi… İşte İstanbul’un yunusları

Alman amatör fotoğrafçı Johannes Moths, iki yıl boyunca İstanbul'daki yunus balıklarını görüntüledi. Alman fotoğrafçının sosyal medyada yayınladığı görüntüler büyük beğeni topladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Corona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmasıyla daha önce nadir gözüken hayvan türleri daha sık görüldü. İstanbul’da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında boğaz trafiğinin azalmasıyla yunuslar da daha sık görülmeye başlandı.

Alman amatör fotoğrafçı Johannes Moths, İstanbul Boğazı’ndaki yunusların en özel anlarını iki yıl boyunca görüntüleyip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ortaya daha önce görülmemiş belgesel kalitesinde görüntüler çıktı.

Sevimli yunuslar bazen balıkçıları suyun metrelerce üzerine zıplayarak selamladı. Bazen ise dev kargo gemilerinin önünde onlarla adeta yarışırcasına yüzerken görüntülendi.

“BAZEN ÜÇ DAKİKA BAZEN ÜÇ SAAT BEKLİYORUM”

Yunusları görüntülemek için çoğu zaman gün doğumundan önceki zamanı tercih ettiğini ifade eden Johannes Moths, “İşe gitmeden önce çoğu zaman scooter ile İstanbulu dolaşıyorum. Video ve fotoğraf çekmek için ise gün doğumu öncesi ve gün batımı sonrası benim için en güzel zamanlar. Yunusları bazen üç dakika bazen ise üç saat bekliyorum. Kimi zaman beş saniye gözüküp iki saat kayboluyorlar. Yunuslar genellikle balıkçı teknelerine yakındır veya büyük kargo gemilerinin önünde olur. Bu kadar kalabalık bir şehirde yunusları görmek çok özel” dedi. (İHA)