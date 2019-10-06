Alman Noel Baba 21. kez Antalya’da

35 yıldır Noel Baba misyonu yürüten Wolfgang Kimming Liebe, 21'inci kez geldiği Antalya'nın Demre ilçesinde anaokulunu ve Noel Baba'nın mezarının bulunduğu Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ziyaret etti. Alman Noel Baba'ya özellikle çocuklar ve turistler yoğun ilgi gösterip, fotoğraf çektirdi.

Noel Baba’nın yaşadığı Demre’ye gelen Wolfgang Kimming Liebe, önce Hacımusaoğlu Anaokulu’nu ziyaret etti. Alman Noel Baba’yı çocuklar okulun girişinde coşkuyla karşıladı. Ardından çocuklarla bir salonda bir araya gelen Wolfgang Kimming Liebe, Noel Baba’yı anlattı ve onlara sorular sordu. Ardından çocuklara bir Noel Baba şarkısı söyleyen Wolfgang Kimming Liebe, onlarla oyunlar oynadı ve hediyeler verdi.

Alman Noel Baba daha sonra göğsündeki Alman ve Türk bayraklı kıyafetiyle Noel Baba’nın mezarının bulunduğu Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ile Myra Antik Kenti’ni gezdi. İki ören yerinde de turistler Noel Baba’ya büyük ilgi gösterdi. Turistlerle sohbet eden Wolfgang Kimming Liebe, niçin Demre’de olduğunu anlattı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği Wolfgang Kimming Liebe ile turistler fotoğraf çektirmek için yarıştı. Ardından Wolfgang Kimming Liebe yatla Kekova turuna çıktı ve yattan turistleri selamladı.

‘DEMRE’Yİ TANITACAĞIM’

Alman Noel Baba Wolfgang Kimming Liebe, “Bu ay içinde Noel Baba olarak Kanada’ya gideceğim. Orada Demre’yi tanıtacağım. Aralık ayı sonuna kadar Almanya’da yaklaşık 4 bin hastayı ziyaret edeceğim. Yaklaşık 40 şehirde çıkacağım televizyon programlarında Noel Baba’yı anlatacağım, Demre’yi tanıtacağım” dedi.

DHA