Alman Renata, Emine oldu, Trabzon’da defnedildi

Almanyanın Köln şehrinde yaşayan Renate, 40 yıl önce Türk komşularının yakınlığından çok etkilenince Müslüman oldu. İsmini de değiştiren Renate, ‘Emine Baltacı’ adını aldı.

Almanyada huzurevinde yaşayan Emine Baltacı, geçen günlerde hayatını kaybetti. Baltacının hayatını kaybettiğini duyan Türk komşuları hemen harekete geçti.



CENAZESİ TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Ölmeden önce Türkiye’de gömülmek istediğini vasiyet eden Baltacı’nın ailesiyle görüşen Trabzonlu Çakır ailesi, Almanya’daki yetkilerle görüştü. Onayın ardından Emine Baltacının cenazesi, hava yoluyla Türkiye’ye getirildi.

Baltacı’nın cenazesi vasiyeti üzerine getirildiği Çakır ailesinin memleketi olan Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde toprağa verildi.



(DHA)

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