Alman yüzücüler havuzu bırakıp karda yüzdüler

Temmuz ayında İskoçya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasına hazırlanan Alman Yüzme Milli Takımı 13 sporcu ile Erzurum Palandöken'de kampa girdi. 3 hafta boyunca sıkı antrenman programı uygulayan milli yüzücüler kampın son günündeyse eksi 10 derecede Palandöken'de bulunan 3 metrelik kar yığınlarında yüzdü. Soğuk havanın etkisiyle kısa da olsa karın tadını çıkartan yüzücüler ardından bornozlarını giyerek otelde bulunan saunaya koştu. Almanların kar keyfini gören diğer turistler ise bu anları şaşkınlıkla izledi.

“ÇOK EĞLENDİK”



Karda yüzmenin çok eğlenceli olduğunu ifade eden milli yüzücü Farnzi Heiyrich, “Bugün yaşadığımız daha önce yaşamadığımız şekilde soğuk bir tecrübe oldu bizim için. Ama çok eğlendik iyi bir hatıra oldu” dedi.(İHA)