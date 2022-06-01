Almanya-İsviçre sınırında tarihi Japon kılıcı ele geçirildi

İsviçre Federal Gümrük ve Sınır Dairesi yetkilileri (BAZG), Almanya'dan gelen bir aracın bagajında 1353 yılından kalma antika Japon kılıcı (katana) ele geçirdi.

Sozcu.com.tr

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BAZG yetkilileri tarafından dün yapılan açıklamada, Almanya’dan gelen ve bir baba ile kızının bulunduğu aracın bagajında, antika bir kitap ile 1353 yılında üretilmiş antika bir Japon kılıcı ele geçirildiğini duyurdu.

669 yıllık antika kılıca el koyan yetkililer, olayın Zürih yakınlarındaki Thayngen Sınır Kapısında meydana geldiğini ve baba ile kızın sınırı geçerken gümrük yetkililerine kılıcı, beyan etmediklerini ifade etti.

KÜLTÜR VARLIĞI KABUL EDİLİYOR

BAZG müfettişleri tarafından sürücüye yönelik gümrük cezai soruşturması sırasında, sürücünün antika kılıcın ve diğer nesnelerin sahibi olmadığı ve patronu tarafından değerli kılıcın, Stuttgart’tan alınıp evine getirilmesi istendiği ortaya çıktı.

Antika Japon kılıçlarının, Kültür Varlıkları Transfer Yasası (KGTG) kapsamında kültürel varlık olarak kabul edildiği vurgulandı.

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