Almanya’da inanılmaz cinayet: Kendini ölü göstermek için benzerini öldürdü

Almanya, 23 yaşındaki bir kadının kendini ölü göstermek için yaşıtı olan ve kendisine benzeyen bir güzellik blogger'ını öldürdüğü korkunç cinayeti konuşuyor.

Sozcu.com.tr

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Almanya'da yaşayan 23 yaşındaki Şehriban K., kendisiyle aynı yaşta olan Cezayirli güzellik influencer'ı Hatice O.'yu defalarca bıçaklayarak katletmekle suçlanıyor.

Alman Bild gazetesinin haberine göre Şehriban, kendisine benzettiği Cezayirli influencer'ı sosyal medyada takip edip kulağa hiç de mantıklı gelmeyen bir cinayet planı yaptı.

Savcılık, geçen ağustosta Ingolstadt kentinde Hatice O.'yu 50 bıçak darbesiyle öldürmekle suçlanan Şehriban'ın kendisini ölmüş gibi göstermek için cinayeti işlediğini düşünüyor.

Davaya bakan savcılık makamına göre kendisi de güzellik blogger'ı olan Şehriban, bıçak darbelerinden yüzü tanınmaz hale gelen influencer'ı aracına yerleştirerek kendisinin öldüğünün düşünülmesini amaçlamış.

Alman polisi, cinayet sonrasında park halindeki bir arabada bulunan cesedin Şehriban K.'ya ait olduğunu düşünmüştü çünkü araç ona aitti. Ancak şüphe üzerine yapılan otopside öldürülen kişinin Hatice O. olduğu belirlendi.

Şehriban'ın ailesiyle ilgili yaşadığı tartışma nedeniyle ortadan kaybolmak için öldüğü düşüncesi yaratmaya çalıştığı iddia ediliyor. Genç kadının Hatice dışında fiziksel olarak kendisine benzeyen başka kadınları sosyal medyada takip etmek için sahte bir Instagram hesabı açtığı da tespit edildi.

Bild, Şehriban'ın güzellik ürünleri sattığını söyleyerek influencer'la sosyal medyada temasa geçtiğini, erkek arkadaşıyla kadını ormana kaçırıp defalarca bıçakladığını, ailesinin kadını tanıyamaması için de yüzünü parçaladığını yazdı.

Yetkililer, cinayeti “benzeri görülmemiş sıra dışı vaka” diye niteledi.

Geçen hafta tutuklanan Şehriban ve erkek arkadaşı suçlu bulunmaları halinde müebbet hapis cezası alabilir.