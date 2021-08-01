Almanya’da gördü, dönüp köyüne kurdu

Almanya'da 30 yıl kalan Edip Yıldırım, burada kaz tesislerini ilgiyle izledi. Memleketine döndü 20 milyon TL'lik yatırımla dev bir tesis yarattı!

EVREN DEMİRDAŞ

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Edip Yıldırım 1992 yılında Almanya’ya gitti. Burada aile şirketini işletiyordu. 2015’te Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya gezisinde Türk işadamlarına “Gelin kendi memleketinizde birikimlerinizi değerlendirin, kendi memleketinizde yatırım yapın” diye seslendi. Yıldırım bu çağrıdan etkilendi. Memleketi Elazığ’a döndü. Asıl mesleği inşaatçılık olan Yıldırım, Almanya'da gördüğü kaz çiftliklerinden çok etkilenmişti. Sonrasını şöyle anlattı:

5 YIL ÖNCE KURDU

Memleketimde olmayan bir sektör yaratmak istedim. Kazcılık Almanya'da ilgimizi çekti. Almanya'da kendi bahçemizde de kazlarımız vardı. 2016 yılında tesisi kurmak için harekete geçtik. Kovancılar ilçemizin Beşpınar köyüne ait arazide tesisimizi kurduk. Bölgeyi canlandırdık. Çok güzel de oldu. Yatırımın bedelini 40 milyon liraya çıkartmayı düşünüyoruz. 3-5 yıl içerisinde bu miktara ulaşacağız. Çiftliğimizde 20-25 bin hayvan var. Kars ve Ardahan başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Organik olan kaz yetiştiriciliğinde kaz tüyleri, yem maliyetinin yüzde 60'ını karşılıyor. Kazlar 5 ayda etini tamamlar. Tamamen organik. Almanya kaz tüylerinin en büyük alıcısıdır. Almanya'da kalmamız vesilesiyle o tecrübeleri edindik. Kaba tüy olarak sattığımız zaman kilosu 30-40 dolar. Her yerden kaz tüyüne de büyük talep geliyor. Bu sayede yeni bir gelir kapısı yaratmak istiyoruz.

Hedefleri Arap ülkelerine satış

Hedefinin kaz çiftliğinin kapasitesini 500 bine çıkartmak ve Arap ülkelerine kaz satışı yapmak olduğunu belirten Yıldırım şöyle konuştu:

Daha modern bir tesis kurmak istiyorum. Yavru bölümlerimizde ve daha sonra damızlık bölümlerimizde modernizasyon çalışmaları yapacağız. Kesimhanemizi büyütmek istiyoruz. Bizim asıl pazar hedefimiz Arap ülkeleridir. Biz ilk geldiğimiz zaman bu hayalle geldik. Yurtiçine sattığımız zaman belirli bir maddi bir getirisi olacaktır. Ancak biz daha çok dışarıdan ülkemize katma değer nasıl kazandırabiliriz? Bunu düşünüyoruz. Bu nedenle markalaştıktan sonra ürünlerimizi Arap ülkelerine satıp ülkemize katma değer kazandırmak istiyoruz. Ben bunu iddia ediyorum; yurtiçinde yetmez diye düşünüyorum. Çünkü bizim çok küçük işletmelerimiz var. İrili ufaklı en fazla 5 bin adet 10 bin adet kaz üretebiliyor. Altyapıları yok, bilgileri de yok. Modern kaz üretimi düşündüğünüz zaman daha çok bilgi gerekiyor.