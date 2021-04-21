‘Alo pandemi pide hattı’ kuruldu

Erciş ilçesi Van Yolu Mahallesi’nde fırın işletmecisi Zülküf Büyükaslan, ramazan ayı başında, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan hasta ve yaşlılar için ‘Alo pandemi pide hattı’ kurdu.

Uygulama sayesinde özellikle yaşlılar, fırını arayıp, evlerine Ramazan pidesi istemeye başladı.

Uygulanan memnuniyetle karşılandığını, özellikle zor durumda olan hasta ve yaşlılar için büyük kolaylık sağladığını belirten Büyükaslan, “Corona virüsü her anlamda hayatımızı maalesef kısıtladı. Özellikle de yaşlı ve hastalara büyük sıkıntı yaşatıyor. Biz de bu durumda olanlara yardım edebilmek için böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Böylelikle evinden çıkamayan yaşlı, hasta kim varsa bu hat üzerinden bize ulaşıp ramazan pidesi siparişini verebiliyor. Umarız bu salgın bir an önce biter ve eski günlerimize döneriz” dedi.

İftar saatinde pide almaya gelenler, hasta ve yaşlılar için başlatılan uygulamayı çok beğendiklerini ve işletme sahibine teşekkür ettiklerini söyledi. (DHA)