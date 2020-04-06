Eski Mısır’da sonsuzluk ya da ölümsüzlük bitkisi olarak adlandırılan ve özellikle cilt yaralanmalarının tedavisinde çok uzun yıllardır kullanılan, ancak sağlık üzerinde başka yararlı etkileri de bulunan aloe vera hakkında merak edilenler haberimizde sizler için derledik. Aloe Vera nedir? Aloe veranın sağlığımıza faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

Aloe vera kozmetik, ilaç ve gıda endüstrilerinde kullanılan popüler bir şifalı bitkidir. Yaprakları çok sayıda faydalı bileşik içeren jel benzeri bir maddeyle doludur. Aloe vera başta A,C ve E vitaminleri ve mineraller olmak üzere folik asit, kolin, sakaridler, antrakinonlar ve salisilik asit bileşenleri gibi 75'den fazla aktif bileşen içerir. Aloe vera, yüzyıllar boyunca, anti-enflamatuar, nemlendirici, antibakteriyel ve antiviral özellikleri nedeniyle geleneksel tıpta kullanılmıştır. Şimdi, aloe vera nedir? Aloe veranın sağlığımıza faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim.

ALOE VERA NEDİR?

Afrika kökenli olan aloe vera, zambakgiller ailesinden kaktüse benzer bir bitkidir. Aloe vera, yaklaşık 30-50 cm uzunluğa kadar büyüyebilen kalın, sivri ve etli yeşil yaprakları ile tanınır. Geleneksel tıpta, aloe vera, bitkinin yapraklarının içindeki jel benzeri maddeden yapılan topikal bir jel olarak kullanılır. Jel, vitaminler, mineraller, amino asitler ve antioksidanlar dahil olmak üzere bitkideki biyoaktif bileşiklerin çoğunu içerir.

ALOE VERA'NIN BAŞLICA FAYDALARI

– Çok uzun zamandır güneş yanığı dahil, yanıklar ve yaralar için bir tedavi olarak kullanılmaktadır.

– % 100 saf aloe vera suyu ağız gargarası, diş plağını azaltmada normal ağız gargaraları kadar etkilidir.

– Aloe veralı kremler ciltler üzerinde sakinleştirirci bir etki göstererek, kaşıntı ve İltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.

– Aloe vera kabızlığı tedavi etmek için kullanılır.

– Yapılan araştırmalar bitkinin gastroözofageal reflü hastalığının (GERD) semptomlarının azaltılmasına yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır.

– Ağız ülserlerinin iyileşmesine yardımcı olur.

– Doğal bir nemlendiricidir, boyun ve yüz bölgesindeki kırışıklıkları giderir.

– Ağrılı sivilceleri yatıştırır ve sivilcelerin kurumasına yardımcı olur.

– Aloe veradaki antioksidan bileşiklerden bazıları zararlı bakterilerin büyümesini engellemeye yardımcı olur.

– Başta, kalsiyum, bakır, selenyum, magnezyum, potasyum, sodyum olmak üzere çinko ve manganez gibi mineraller içerir.

– Saçları besler ve parlatır.

– Kan şekeri seviyesini düşürür.