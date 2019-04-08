Alp Navruz için otel kapatıldı

Daha önce, sosyal medyada ve billboardlarda da yer alan reklamın televizyon ayağı için harekete geçildi. Amerika'da çekimlerinin gerçekleştirilmesi planlanan reklam filminin ilk etabının, Navruz'un set yoğunluğu sebebiyle Adalar'da yapılmasına karar verildi. Adalar'da özel bir otel kapatılırken, reklam filmi için de özel bir plato oluşturuldu. Yaklaşık 50 kişilik bir ekiple, 3 gün boyunca gerçekleştirilen çeşitli çekimler için, ünlü fotoğrafçı Ümit Savacı yurtdışından özel olarak davet edildi. Marka yetkililerinin de hazır bulunduğu çekimlerde, gizlilik için özel önemler alındı. Alp Navruz'un sevenlerinin uzun süredir beklediği reklam filmi şimdiden büyük merak uyandırırken, reklam filminin Nisan ayında yayına girmesi planlanıyor. Ünlü markanın, genç yıldız ile çekeceği bir sonraki reklam filminin durağı ise Amerika olacak.