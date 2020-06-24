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Alperen ne demek? Alperen isminin kısaca anlamı…
Alperen ne demek? Alperen isminin kısaca anlamı…
Erkek ve kız isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Alperen'dir. Erkek isimleri arasında popülerliğini koruyan Alperen ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Alperen isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Yaşam 24 Haziran 2020 - 14:12

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Alperen’dir. ‘Alperen ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ALPEREN’İN İSİM ANLAMI

Alperen ismi Türkçe kökenlidir ve yiğit, cesur, yürekli kimse anlamındadır.

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