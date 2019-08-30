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Alternatif müzik Cocktail Festivali’nde yankılanacak
Alternatif müzik Cocktail Festivali’nde yankılanacak
Gastronomi dünyasının önemli etkinliklerinden Cocktail Festival, bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. Festival kapsamında Büyük Ev Ablukada, Son Feci Bisiklet, Nova Norda gibi isimler dinleyicilerle buluşacak.
Yaşam 30 Ağustos 2019 - 11:01

Profun Creative Events sunumuyla yarın KüçükÇiftlik Park’ta kapılarını kokteyl meraklılarına açacak olan Cocktail Festival, birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak.

Türk alternatif müziğin en önemli temsilcilerinden ve öncülerinden Büyük Ev Ablukada’nın yanı sıra Son Feci Bisiklet, Nova Norda, Nilipek., Can Ozan ve Jamie S. festival sahnesinde yer alacak.

Festival kapsamında kokteyl atölyeleri düzenlenecek, farklı butiklerden ders alınacak. Festivale Kozmonot gibi mekanların bar ekibi de katılacak.