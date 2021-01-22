Altın dolu çantayı buldu, sahibine teslim etti

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Sürmene hattında çalışan otobüs şoförü Miraç Genç, aracında unutulan çantayı bir yolcunun fark etmesiyle teslim aldı. Otobüs seferleri bitince, çantayı, Sürmene Emniyet Müdürlüğü’ne gidip polis ekiplerine teslim etti.

9 Cumhuriyet altını, 12 bilezik ile 5 gram altın bulunan çanta, ekipler tarafından sahibi belirlenen kadına ulaştırıldı.

“İÇİNDE ZİYNET EŞYASI OLDUĞUNU ANLAMIŞTIM”

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde otobüs şoförlüğü yaptığını söyleyen Genç, zaman zaman yolcuların araç içerisinde çeşitli eşyalar unuttuklarını söyledi.

Otobüs şöförü Genç, “Yılardır Sürmene ilçesi hattında otobüs şoförlüğü yaptığım için araca binen çoğu kişiye göz aşinalığım var. Sürekli Sürmene hattında yolculuk yapan bir kadın yolcu otobüste çanta olduğunu söyleyerek çantayı bana teslim etti. Çantayı hiç açmadım ama çantaya dokunduğum zaman içerisinde ziynet eşyası olduğunu anlamıştım. Hemen karakolu aradım, durumu izah ettim ve çantanın sahibi bulundu” dedi.

“HEDİYE VERMEK İSTEDİLER AMA KABUL ETMEDİM”

Yolcunun hediye teklifini reddeden Genç, şöyle konuştu: “Çantanın sahibi aradı beni, hediye vermek istediler ama kabul etmedim. Bu bizim insanlık görevimiz. Otobüste yolculuk yapan her yolcu canını emanet ederek araca biniyor. Birkaç gün sonra da zaten altın dolu çantasını unutan kadın yolcu tekrar arabamıza bindi. Bana yine teşekkürlerini iletti. İnsanlar bu dönemlerde çok dalgınlar. Zaman zaman çeşitli eşyalar bırakılabiliyor otobüslerde. Yolcuların hepsinin daha dikkatli olması gerekiyor.” (DHA)