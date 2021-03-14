Altın madenine şarkılı tepki: Alana yuh satana yuh

Fatsa’nın Bahçeler Mahallesi'nde 2014 yılında başlatılan siyanürle altın ayrıştırma çalışması yapan şirkete verilen süre 27 Ocak tarihinde bitti. Ama şirket alan genişletmek için başvuru yaptı. Bölge halkının yıllarca mücadele ettiği, eylemler yaparak, ilçe meydanında kitap okuyarak sesini duyurmaya çalıştığı madene sanatçı Serkan Özel de duyarsız kalmadı.

“ALANA YUH SATANA YUH”

Çocuk sesleri ve “Al satarım, bal satarım” çocuk şarkısıyla başlayan, daha sonra altın madenin ve doğaya verdiği zararları gösteren görüntülerin eşliğinde “Soyulan Köy” adlı esere çekilen klip sosyal medyada yayınlandı. Sözlerini Dursun Ali Akınet’in yazdığı, müziği ve seslendirmesini Serkan Özel’in yaptığı şarkıda Duha Alkan da vokalistlik yapıyor. Soyulan Köy adlı eserin sözlerinde “Alana yuh satana yuh” nakarat kısmı dikkat çekiyor. Şarkı sosyal medya yayınlanırken, bölge halkının madenin alan genişletmesine karşı verdiği mücadele devam ediyor.