Altın otunun faydaları nelerdir? Altın otu neye iyi gelir?

P vitamini, C vitamini, flavonlar, sterinler, reçine, acı madde, uçucu yağlar, eterik yağlar, tanen ve karotin açısından oldukça zengin olan altın otunun faydaları hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik... Altın otunun faydaları nelerdir? İşte cevapları...

Mayasıl otu, altın çiçek, güneş çiçeği ve dalak otu gibi adlarla da anılan altın otu; idrar söktürücü, taş dökücü, kanser önleyici, alerji önleyici, ateş düşürücü özellikleri nedeniyle sağlık açısından pek çok faydası olan bir bitkidir. Peki, altın otunun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

ALTIN OTUNUN FAYDALARI

Altın otunun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Sindirim sistemine iyi gelir

Mide öz suyunun artmasına destek olarak sindirim problemi yaşayanlara yardımcı olur. Ayrıca, yemek yedikten sonra oluşan şişkinlik, hazımsızlık gibi sorunlarla baş etmede de yardımcıdır.

Sağlıklı bir böbrek

Pankreas, böbrek ve safra kesesinin düzenli çalışmasına yardımcı olarak, salgıların sağlıklı bir şekilde salgılanmasını sağlar. Bu özelliği safra kesesi ve böbreklerde oluşabilecek taş sıkıntısının önüne geçtiği söyleniyor.

Doğal ateş düşürücü

Altın otunun yüksek C vitamini ve P vitamini içeriği bir çok hastalıkta baş rol oynayan yüksek ateş problemlerinde oldukça etkili olduğu bilinmektedir.

Kilo vermeye yardımcı

Metabolizma ve beslenme bozukluklarına bağlı olarak gelişen obezite hastalıklarına karşı oldukça etkili olan altın otu, vücutta yağ yakımını hızlandırarak fazla kilolardan kurtulmanıza yardımcı olmaktadır.

Mide dostu

Altın otunun özellikle mide sorunlarını iyileştirici özelliğe sahip olduğu klinik araştırmalarda kanıtlanmıştır. Altın otu, içeriğideki zengin mineralleri sayesinde mide asit dengesini koruyarak iltihaplanmalara ve gastrite iyi gelmektedir.

İdrar söktürücü

Altın otu özellikle çay olarak tüketildiğinde enfeksiyonu önler ve antiseptik özelliği sayesinde idrar yollarının düzgün çalışmasına yardımcı olur. Toksinlerin vücuttan atılımını kolaylaştırır ve iyi bir idrar söktürücüdür.