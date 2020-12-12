Altın süt, tam bir şifa deposu

Corona virüsü salgınıyla birlikte bağışıklığı güçlendirme çabalarının başkahramanı zerdeçal, hem lezzetli hem de birleştiği malzemeler ile altın süte dönüştü. Sadece bir bardağında sayısız şifanın olduğu altın süt, bağışıklığı güçlendirmesi sonrası vatandaşlar aktara akın etti.

Kış aylarının kendini hissettirmeye başlaması ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle vatandaşlar vücut direncini güçlendirecek şekilde beslenmeye çalışıyor. Vatandaşlar bunu yaparken, doğanın en iyi savaşçılarını mutfağın baş tacı yapmaya özen gösteriyor.

HEM LEZZETLİ HEM ŞİFA DEPOSU

Zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlayarak kansere karşı kalkan oluşturmasıyla bilinen ve ana vatanı Güney Asya olan Zerdeçal, Hint safranı olarak da biliniyor. Son zamanlarda ise bağışıklığı güçlendirici etkilerinin konuşulduğu bu baharat, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde geleneksel tıp tedavilerinde de kullanılıyor.

Zerdeçal ile birlikte Zencefil, anason, tarçın, karabiber ve Hindistan Cevizi yağı süt ile karıştırılıp bağışıklığın güçlenmesine sebep oluyor. Altın süt olarak tabir edilen karışım soğuk kış günlerinde lezzetli bir içecekle içinizi ısıtırken, bağışıklığı da güçlendiriyor. Pandemi döneminin favori karışımlarından biri olan ‘Altın Sütün’ faydalarını duyan vatandaşlar ise, aktarlara akın etti.

ALTIN SÜT KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

Altın süt için 200 milim sütü bir cezvenin içine koyuluyor. İçerisinde 2 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı soğuk katı Hindistan cevizi yağı ve son olarak ta aroma vermesi için 1 adet anason üzerine koyuluyor. Koyulan her malzeme sonrasında karıştırılması gereken karışım, yaklaşık 2-3 dakika kaynayıp demlenmesinin ardından içilebiliyor.