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Altın uğruna tarihi tapınağı tahrip ettiler

Van’ın Saray ilçesinde yer alan Urartular tarafından yapılan taş kapı kaçak defineciler tarafından tahrip edildi.

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Altın uğruna tarihi tapınağı tahrip ettiler

Saray ilçesinde yer alan, çevresinde 5 metre yüksekliğindeki anıt kapı ile sarnıçların yer aldığı Urartu dönemine ait Yeşilalıç Kalesi'nde saklı kalan tarihi değerler, keşfedilmeyi bekliyor.

Kaçak defineciler, altın uğruna 5 metre yüksekliğinde üzerinde Urartuca yazının bulunduğu kaya kapısını delmeye çalıştılar.

5 metre yüksekliğinde üzerinde Urartuca yazının bulunduğu kaya kapısı, sarnıçları ve kaya resimleriyle büyük ilgi çeken Yeşilalıç Kalesi Açık Hava Tapınağı turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kaçak defineciler, altın uğruna 5 metre yüksekliğinde üzerinde Urartuca yazının bulunduğu kaya kapısını delmeye çalıştı.

Tapınaktaki taş duvarlar zamanın yanı sıra kaçak defineciler tarafından tahrip edildi.