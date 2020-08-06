Human herpes virüsü 6 (HHV-6) ve daha az sıklıkla human herpes virüsü 7 (HHV-7) adı verilen bir virüsün neden olduğu altıncı hastalık hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Altıncı hastalık ne demek? Altıncı hastalığın tedavisi nedir? İşte cevapları...

Üç ila beş gün süren yüksek ateşle kendini gösteren ve bulaşıcı olan altıncı hastalık, en çok 6-24 aylık çocuklarda görülür ve ortalama yaş 9 aydır. Daha az sıklıkla, büyük çocuklar, gençler ve (nadiren) yetişkinler enfekte olabilir. Şimdi, altıncı hastalık ne demek? Altıncı hastalığın tedavisi nedir? Gelin daha yakından bakalım.

ALTINCI HASTALIK NE DEMEK?

Altıncı hastalık, 6 ay ile 2 yaş arasındaki genç çocukları en sık etkileyen viral bir hastalıktır. Exanthem subitum ve roseola infantum olarak da bilinir. Hastalığa öncelikle insan herpesvirüsü 6 (HHV-6) adı verilen bir virüs ve daha az sıklıkla insan herpes virüsü 7 (HHV-7) neden olur.

Genellikle ilk birkaç gün yüksek ateş görülür ardından yüksek ateşin düşmesiyle ciltte belirgin bir döküntü olur. Altıncı hastalık için henüz bir aşı yoktur. Altıncı hastalığı geçiren çocuklar, hastalığa karşı ömür boyu bağışıklık kazanır.

ALTINCI HASTALIĞIN TEDAVİSİ NEDİR?

Çocukta ateş düştükçe ve döküntü görülene kadar altıncı hastalık tanısı genellikle belirsizdir. Bu nedenle doktor, ateşin başka bir enfeksiyon türünden kaynaklanmadığından emin olmak için testler isteyebilir.

Altıncı hastalık genellikle profesyonel tedavi gerektirmez. Çoğu tedavinin amacı yüksek ateşi düşürmektir. Antibiyotikler altıncı hastalığı tedavinde etkili değildir, çünkü bakteri değil virüs kaynaklıdır.

Asetaminofen veya ibuprofen çocuğunuzun ateşini hafifletmeye yardımcı olabilir. Viral bir hastalığı olan bir çocuğa asla aspirin vermeyin. Çünkü bu gibi durumlarda kullanımı karaciğer yetmezliğine ve ölüme neden olabilen Reye sendromu ile ilişkilendirilmiştir.

Ateşi düşürmek için ılık sünger banyoları kullanmak işe yaramaz ve bunun işe yaradığına dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca, çocuğunuza asla buzlu veya soğuk banyo yaptırmayın, alkollü losyonlar uygulamayın.

Ateş nedeniyle gerçekleşen su kaybını önlemek için çocuğunuzu buzlu su ve çocuklar için elektrolit solüsyonları gibi sıvıları içmeye teşvik edin. Anne sütü ve formülü dehidrasyonu önlemeye yardımcı olabilir.