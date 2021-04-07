Aman Ramazan’ın tadı kaçmasın

11 ayın sultanı Ramazan ayı için pandemi şartlarında hazırlıklar yapılmaya başlandı. Diyanet İşleri’nden teravihin evde kılınabileceği açıklaması geldi. İftar ve sahurların toplu olarak yapılması kısıtlandı.

Ancak Eminönü’nde çekilen görüntüler Ramazan hazırlıklarının da çok riskli olacağına işaret etti. Ramazan’a sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş için Eminönü'ne akın etti. Eminönü'nde yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Ramazan hazırlıkları yapan gurbetçilerin tercihi de Eminönü oldu. İftariyelik ve sahurluk alan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk kameralara yansıdı. Binlerce kişinin yöresel ürünler almak üzere akın ettiği Fatih Kadınlar Pazarı ise boş kaldı.





“MİSAFİR AĞIRLAMAK İÇİN HURMA ALDIK”

Yurt dışından alışveriş yapmaya gelen Ceyda Kirazlı’nın sözleri dikkat çekiciydi: “Ramazan alışverişi yapıyoruz. Yurt dışından geliyoruz. Almanya'da yaşıyorum. Ramazanı Türkiye'de geçiremeyeceğiz. Misafirlerimizi güzel ağırlamak için lokum, domates kurusu, hurma ve çerez aldık.”



“ORUÇTA TUZSUZ PEYNİR”

Ramazan öncesi tahin pekmezin tercih edildiğini söyleyen Mesut İncel, “Halkımız Ramazan öncesi tahin pekmeze rağbet gösteriyor. Oruç tutulacağı için genellikle tuzsuz peynir tercih ediyorlar” diye konuştu.

Eski Ramazanları aradığını anlatan Ebru Erol ise, “Eski Ramazanlar nerede diyoruz. Kahvaltılık ayrı her şeyi ayrı alırdık. Bugün kahve alacağız ve biraz da şeker almaya geldik” ifadelerinde bulundu.