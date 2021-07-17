Amanosların meşesinden mangal keyfine

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Türkbahçe Mahallesinde bulunan meşe ormanlarının bulunduğu Amanos dağlarında kömürcüler, mangal kömürü üretiyor.

Gün boyu yaktıkları ateş ocaklarının başında mangal kömürü üreten kömürcüler, dağda topladıkları ağaçları keserek üst üste koyuyor. Daha sonra odunların üzerine saman döktükten sonra toprakla kapatarak yakıyor. Yaklaşık 15 gün yanan odunlar mangal kömürüne dönüşerek satışa sunuluyor.

“YAVAŞ YAVAŞ YANIYOR”

Meşe ormanlarından izinli olarak kesilen odunları ocakların bulunduğu alana taşıyıp, toprakla kapattıktan sonra günlerce yaktıklarını ifade eden Mehmet Özdemir, “Burada mangal kömürü yapıyoruz. Ondan sonra bu şekilde yanıyor. 10-15 gün yanıyor. Önce odunları topluyoruz. Sonra çatı şeklinde koyuyoruz. Saplarla üstünü kapatıyoruz. Ondan sonra topraklıyoruz. Üstten ateşi bırakıyoruz ve yanıyor. Devlet izin veriyor bizde meşe ağaçlarını kesiyoruz. Seyretmesini yapıyoruz. İyi bir mangal kömürünün gazını atması lazım. Kesime Martta başlıyoruz, 10. aya kadar çalışıyoruz” dedi.

“BİR OCAKTA 7-8 TON KÖMÜR”

İsmet Özdemir ise kendisini bildiğinden beri bu işi yaptığını ifade ederek, “Biz burada mangal kömürü üretmeye çalışıyoruz. Öncelikle odunları keseriz. Traktörlerle buraya taşırız. Ondan sonra bu meydanda üst üste yığarız. Sonra samanını atarız sonra toprağını atarız. Ateşini atarız 10-15 gün içerisinde kömür haline gelir. Her ocakta 7-8 ton mangal kömürü çıkar” diye konuştu.

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