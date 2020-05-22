Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Amasra ilk kez bayramı turistsiz geçirecek
Amasra ilk kez bayramı turistsiz geçirecek
Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağıyla birlikte ilk kez turistsiz bir bayram geçirecek.
Yaşam 22 Mayıs 2020 - 16:25

Amasra tarihi yapıları, bakir koyları, az dalgalı suları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 6 bin 600 nüfuslu Amasra, Ramazan Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğrarken, her gün nüfusunun 10 katı yerli ve yabancı turist ağırlıyordu. Geçen yıl 1 milyona yakın yerli ve yabancı turist ağırlayan ilçede bu bayram corona virüsü salgını kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı sonrasında tarihi ilçe sessizliğe bürünecek.

FOTO:DHA

Etiketler