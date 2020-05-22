Amasra ilk kez bayramı turistsiz geçirecek
Amasra tarihi yapıları, bakir koyları, az dalgalı suları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 6 bin 600 nüfuslu Amasra, Ramazan Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğrarken, her gün nüfusunun 10 katı yerli ve yabancı turist ağırlıyordu. Geçen yıl 1 milyona yakın yerli ve yabancı turist ağırlayan ilçede bu bayram corona virüsü salgını kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı sonrasında tarihi ilçe sessizliğe bürünecek.