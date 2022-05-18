Amasya’nın meşhur lezzeti tescillendi

Amasya'nın patlıcan pehli yemeği coğrafi işaret aldı. Böylece şehrin tescilli ürün sayısı 9'a yükseldi.

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Geçen yıla kadar Amasya’da 4 olan coğrafi işaretli ürünlerin arasına yapılan çalışmalarla Amasya etli çiçek bamyası yemeği, Amasya toyga çorbası, Amasya baklalı dolma ve Amasya çöreğinin ardından Amasya patlıcan pehli de eklendi.

Coğrafi işaret sayısını 33’e çıkarmak istediklerini belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “İlimizin köklü tarihi, kültürü ve geleneklerini en iyi şekilde yansıtarak bu alanda Türkiye’de önemli bir noktaya gelmek istiyoruz” dedi.

PATLICAN PEHLİ YEMEĞİNİN YAPILIŞI:

Önce patlıcanlar alacalı soyulur. Uzunlamasına 3’e bölünür. Tekrar enine üçe bölünür. Tavada kızgın yağda hafif kızartılarak tepsiye döşenir. Üzerine kabuğu soyulmuş halkalar halinde doğranmış domatesler ilave edilir. Üzerine az suda haşlanmış kaburga eti suyu ile yerleştirilir. Tuzu ve karabiber ilave edilir. Etler kızarıp suyunu çekene kadar fırında pişirilir. Sıcak servis yapılır. (İHA)

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