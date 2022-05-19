Amasya ve Ordu’ya kar yağdı

Amasya ve Ordu'nun yüksek kesimleri, mayıs ortasında beyaza büründü. Kar güzel görüntüler oluşturdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünün Aşağı Yaylası’nda yaşayanlar güne kar yağışı ile başladı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan kar tipi şeklinde yağdı.

Havaların ısınması beklenirken karla karşılaşanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Ordu’nun Akkuş ilçesinin bazı mahalle ve yaylalarında da kar yağışı etkili oldu.

yaşayanlar, yeşil alanlara yağan karı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. (DHA)