Amatör denizci adayları için şartlar biraz zorlaştı

24 metreye kadar özel tekne kullanmak için yeterli olan Amatör Denizci Belgesi alırken 15 günlük online eğitimin yanında uygulama şartı getirildi.

Yusuf DEMİR

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Türkiye’de 24 metreye kadar özel tekne kullanacaklar için gerekli Amatör Denizci Belgesi (ADB) için yeni düzenleme yapıldı.

Bugüne kadar sadece online ortamda alınan dersler ve yine online ortamda yapılan sınavlar ADB almak için yeterli oluyordu.

Yeni düzenlemeyle online eğitimin yanında uygulama şartı da konuldu. Uygulama eğitimi bakanlığın yetki verdiği kurslar tarafından verilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan, “Özel Teknelerin Donatımı ve Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlilikleri Hakkında Yönetmelik” başlıklı düzenlemeden bazı maddeler şöyle:

Teorik eğitime katılmak için adayın ADBS üzerinden hesap oluşturması gerekir.

Teorik eğitimler çevrimiçi yapılır.

Eğitim konularının eğitime başladıktan sonra en fazla 15 gün içerisinde tamamlanması gerekir.

Belirtilen süre içerisinde eğitimin tamamlanmaması halinde çevrimiçi eğitim tekrarlanır.

Eğitimin tamamlanmasını müteakip adayın ADBS üzerinden uygulama eğitimi randevusu alması için gerekli yönlendirme yapılır.

Teorik eğitimleri tamamlayanlar kendilerine verilen başvuru kodu ile 90 gün içerisinde uygulama eğitimlerine girmek zorundadır.

Kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerle uygulama eğitimine katılamayanlar için bu süre en fazla 90 gün uzatılır.

Uygulama eğitimlerinin kapsamı, gerekleri ve eğitim müfredatı İdare tarafından belirlenir ve bu eğitimler İdare ya da yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlar tarafından verilir.

Uygulama eğitimlerini başarıyla tamamlayanların uygulama eğitimlerini bitirme durumu çevrimiçi kütük kayıtlarına Bakanlık veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluşlar tarafından işlenir.

Uygulama eğitiminin tamamlanmasını müteakip adayın ADBS üzerinden oluşturduğu hesap üzerinden sınav oluşturabilmesi ve katılabilmesi için sınav modülü aktif hale gelir.

Sınavda başarısız olanlar aynı sınav için en az bir hafta aralıklarla sınava toplam dört kez katılabilir. Dördüncü kez başarısız olanlar teorik eğitimi tekrar almak zorundadır ancak uygulama eğitiminden muaf tutulurlar.



SINAV ONLINE YAPILACAK

ADB sınavları İdare tarafından bilgisayarda internet ortamında çevrimiçi olarak en az dört seçenekli çoktan seçmeli test yöntemiyle yapılır.

Sınava başvuru yöntemi, sınav öncesi ve sonrası işlemleri ile sınav kuralları İdarenin resmi internet sitesinde duyurulur.

“GÖSTERMELİK UYGULAMA”

Denizcilik sektörünü yakından takip eden kaynaklar, yeni düzenlemenin teoride doğru görünse de uygulamada sadece yetki verilen kuruluşlara para kazandırmaktan öteye gitmeyeceği endişesini dile getiriyor. Kaynaklar, profesyonel, ticari denizci eğitiminde dahi ciddi sıkıntılara işaret ediyor. Sorunun denetimdeki eksikler nedeniyle büyüdüğünü vurgulayan kaynaklar; çoğu kursların, yat kaptanlığı eğitimlerini dahi çok yüzeysel bir süreçle tamamladığı, uygulama eğitimlerinin ise her aday için birkaç dakikalık göstermelik deneyimlerden ibaret olduğunu kaydediyor.

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