Amatör fotoğrafçı Antalya’da çekti! Türk Uzay Ajansı ve NASA’ya gönderdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin satış ve pazarlama direktörü olan Abdurrahman Altıntaş, 6 Şubat’ta Gündoğmuş ilçesinin Güneyyaka Mahallesi’ne gitti. Mahallede gece geç saatlerde yıldız fotoğrafları çekmek için hem makinesini denemek hem de daha sonraki çekimler için ayarlarını yapan Abdurrahman Altıntaş, çeşitli açılardan deneme amaçlı bazı çekimler yaptı.

Çektiği görüntüleri bilgisayarına yükleyen Altıntaş, fotoğraflardan bir tanesinde huni biçiminde ilginç bir obje olduğunu fark etti. Belgesel fotoğrafları çektiği için gökyüzü fotoğrafçılığı konusunda tecrübesiz olan Altıntaş, fotoğrafı hem başkanı olduğu Side Fotoğraf Kulübü üyelerine hem de astrofotoğrafçılık konusunda çalışan arkadaşlarına gönderdi.

Arkadaşları fotoğraflarda ışık patlaması veya başka bir şey olmadığını belirterek, garip nesnenin ne olduğuna karar veremedi. Altıntaş, fotoğrafı geçen günlerde mail yoluyla hem yeni kurulan Türk Uzay Ajansı’na hem de NASA’ya gönderdi.

UFO MU?

Çektiği fotoğrafı ‘başıma gelen en garip olay’ diye nitelendiren Altıntaş, şunları söyledi:

“Eniştemle oturuyorduk, yıldızlardan bahsederken bir astrofotoğraf denemesi yapmak istedim. Astrofotoğrafçılıkta belirli ölçüler var, belirli matematik hesapları var. Onun dışına çıkarsanız yıldız izlerini kaydetmeye başlarsınız.”

“Makinenin sınırlarını zorlarken birkaç kare fotoğraf çektim. Daha sonra yaptığım ayarları kaydetmek ve hatalarımı tespit etmek için yapmış olduğum denemeleri bilgisayara attım. Bilgisayarda fotoğrafları kontrol ederken, enteresan bir olayla karşılaştım. Gökyüzünde tarif edemediğim, doğaüstü varlık, UFO tarzı bir varlık olduğunu düşündüğüm bir nesneyi çektiğimi gördüm.”

“RAW formatında bir fotoğrafın üzerinde yapılan manipülasyonu tespit etmek çok kolaydır. Bir flame ya da ışık patlaması olsaydı daha farklı olurdu ki fotoğrafın üzerinde başka yerlerde de onlar var.”

Fotoğrafla ilgili Türk Uzay Ajansı’na ve NASA’ya elektronik posta gönderdiğini söyleyen Abdurrahman Altıntaş, sözlerine şöyle devam etti:

“O kadar fotoğraf çekiyoruz ki benim uzmanlık alanım ya da ilgi alanım astrofotoğraf değil. Ben tamamen belgesel, kompozisyon çekmeyi seviyorum. Çok nadirdir, makineyi elime alıp da yıldızları pozladığım. Astrofotoğrafçılık ayrı bir uzmanlık alanı gerektiriyor. Yıldız fotoğrafı çekmeyi bile düşünmezken, böyle bir şey yakalayabileceğim hiç aklıma gelmezdi.”

OTEL ÇALIŞANI DENİZ ÜZERİNDE CİSİM GÖRDÜ

Öte yandan Antalya’nın Serik ilçesinde geçen yıl bir otel çalışanı Ali Can, kıyıdan açıkta deniz üzerinde havada duran bir cisim görmüş, ne olduğunu anlayamadığı cismin başkası tarafından da fark edildiğini ve kısa sürede ortadan kaybolduğunu söylemişti.

Ali Can, “İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Heyecanlandım, biraz da korktum. UFO gibi şeyler de aklıma geldi” açıklamasında bulunmuştu. (DHA)