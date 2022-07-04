Amber Heard’ün avukatları mahkeme kararına itiraz etti

Amber Heard ve Johnny Depp'in geçen ay sonuçlanan skandal davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Boşandıktan sonra birbirlerine açtıkları davalarla dünya gündemine oturan Amber Heard ve Johnny Depp cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Depp'in hakaret suçlamasıyla eski eşine açtığı, haftalar süren ve tüm dünyanın heyecanla izlediği dava, geçen ay Depp'in lehine sonuçlanmış ve jüri Heard'ün Depp’e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti. Jüri Heard’ün suçlamalarından birinde haklılık payı olduğuna karar vererek Depp’in de Heard’e 2 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiğine hükmetmişti. Sonuçta Heard’ün ödeyeceği tazmina miktarı 10,3 milyon dolar olarak belirlenmişti.

Kararın açıklanmasından bir ay sonra Amber Heard'ün avukatları karara resmen itiraz etti. Kararın gerekçelerinde hukuki sorunlar olduğunu, delillerin yetersiz kaldığını ve jüri seçim sürecinin de doğru işlemediğini savunan avukatlar, mahkemeye kararın bozulması talebiyle 43 sayfalık bir beyanname sundu

‘TAZMİNAT ÇOK FAZLA’

Heard'ün avukatları, oyuncunun Depp'e ödemesine karar verilen tazminatın çok fazla olduğunu belirtti. Avukatlar, Heard'ün bu tazminatı ödemek için yeterli parası olmadığını aktardı.

Depp'in avukatları ise böyle bir adım beklediklerini ve sunulan önergenin beklediklerinden uzun olduğunu belirtti.

36 yaşındaki Amber Heard, kararın açıklanmasının ardından verdiği bir röportajda Depp'in kendisine şiddet uyguladığını kanıtlayan belgeler bulunduğunu ama bunları mahkemeye sunamadığını söylemişti. Heard ayrıca Depp'i hâlâ sevdiğini kaydetmişti.

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