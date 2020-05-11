Amber Heard’ün annesi Paige Heard hayatını kaybetti

Amber Heard’ün annesi Paige Heard, 64 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından veren Heard, “Onun kızı olmaktan her zaman gerçek anlamda gurur duydum” diyerek annesinin ışığıyla aydınlanmanın büyük bir hediye olduğunu belirtti. İnanılmayacak kadar acılı zamanlar geçirdiğini de sözlerine ekleyen Heard “Bizi hayatta tutacak olan sevgidir” diyerek notunu bitirdi. Güzel oyuncu, hem kendisi hem de kardeşi Whit adına, zor zamanlarında yanlarında olan herkese teşekkür etti…