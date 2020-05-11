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Amber Heard’ün annesi Paige Heard hayatını kaybetti
Amber Heard’ün annesi Paige Heard hayatını kaybetti
Johnny Depp ile olaylı boşanmasının yankıları hala süren 34 yaşındaki Amber Heard'ün annesi Paige Heard hayatını kaybetti.
Yaşam 11 Mayıs 2020 - 09:59

Amber Heard’ün annesi Paige Heard, 64 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından veren Heard, “Onun kızı olmaktan her zaman gerçek anlamda gurur duydum” diyerek annesinin ışığıyla aydınlanmanın büyük bir hediye olduğunu belirtti. İnanılmayacak kadar acılı zamanlar geçirdiğini de sözlerine ekleyen Heard “Bizi hayatta tutacak olan sevgidir” diyerek notunu bitirdi. Güzel oyuncu, hem kendisi hem de kardeşi Whit adına, zor zamanlarında yanlarında olan herkese teşekkür etti…

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