Ameliyathanede rutubet var dediler, kamyonet kasasında naklettiler

İstanbul Sancaktepe’de 74 yaşındaki Temraz Şamdanlı düşerek kalçasını kırdı. Hastaneye kaldırılan Şamdanlı, iddiaya göre, “Ameliyathanede rutubet var, tedavi edemeyiz” cevabını aldı. Başka hastaneye sevk için ambulans bulunamayınca, yaşlı adam kapalı kasa kamyonetle hastane hastane dolaştı.

Sancaktepe'de yaşayan Temraz Şamdanlı, evinin bulunduğu binanın girişinde düşerek kalçasını kırdı. Şamdanlı, yakınları tarafından çağrılan ambulansla Sancaktepe'deki Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kontrolden geçirilen yaşlı adamın kalçasında kırık olduğu ve ameliyat olması gerektiği belirtildi. İddiaya göre, hastane yetkilileri ameliyathanede rutubet oluştuğunu söyleyerek, hastanın mikrop kapabileceğini belirtti.

SEVK İÇİN AMBULANS VERİLMEDİ

Başka hastaneye sevk edilmesi gereken Şamdanlı’ya, ambulans ya da hasta nakil aracı bulunmadığı söylendi. Şamdanlı'nın oğlu sevk için ambulans bulmaya çalışsa da başarılı olamadı. Şamdanlı'nın yangın söndürme işleri yapan bir firmada çalışan oğlu bunun üzerine patronunu aradı ve işyerindeki kapalı kasa kamyonetlerden birini istedi.

KAMYONETLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yaşlı adam 2 saat süren kamyonet yolculuğu sonrasında, Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne ulaştı. İddialara göre, Şamdanlı'ya bu hastanede de tedavi edilemeyeceği bilgisi verildi. Yeniden hastane arayışına geçen aile, Şamdanlı'yı kamyonetle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaşlı adam ameliyat edilirken, yakınları yaşananlara isyan etti.