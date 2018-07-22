Ameliyatsız popo ve göğüs estetiği

Silikon istemeyenler için yepyeni bir teknolojiyle üretilen akıllı dolgular sayesinde, 30 dakikada dolgun göğüslere veya ‘Brezilya poposuna’ sahip olmak mümkün...

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Dr. Eylem ACAR

Nasıl bir işlemdir?

İşlem sadece uygulama yapılacak bölgenin uyuşturulmasıyla (lokal anestezi) gerçekleştiriliyor. Genel olarak meme gelişmesi bozuklukları, asimetriler, küçüklük, popo bölgesinde küçüklük, çarpık bacak düzeltilmesinde ve ayrıca daha önce geçirilmiş ameliyattan kalan çöküntülerin düzeltilmesinde kullanılıyor. Dolgu ile kalça şekillendirme, meme şekillendirme, bacak kalınlaştırma, çarpık bacak düzeltilmesi için yapılan işlemler lokal anestezi altında yapılır.

Kimler tercih ediyor?

1.5 yıl ömrü olan akıllı dolgular, memeyi ve popoyu yara izi bırakmadan büyütüyor, liposuction sonrası oluşabilecek çukurları dolduruyor. Lokal anesteziyle yapılan operasyon 30 dakika sürüyor. Ertesi gün rahatlıkla işe gidebildiğiniz bu yöntem daha çok ameliyattan korkan, çeşitli nedenlerle silikon taktırmayan ve büyük göğüslerle nasıl görüneceğini merak eden kadınlar tarafından tercih ediliyor.

Yan etkisi var mı?

Dolgu maddesi olan hyalüronik asit bir çeşit şeker jölesidir. Vücutta var olan biyolojik bir maddedir ve sudan oluşur. Yumuşak dokulara yumuşaklık ve esneklik vererek bu koşulların uzun süre kalmasını sağlar. Vücut tepki göstermez ama zamanla onu eritir. Etkisi geçince meme ve popo eski haline döner.