Amerika’da iki kişi çikolata tankının içine düştü

Amerika'da M&M fabrikasında çalışan 2 kişi çikolata tankına düştü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonunda yara almadan kurtulan kişiler, önlem amaçlı hastaneye gönderildi.

Sozcu.com.tr

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Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ndan bir sahne gibi görünen olay Amerika’da gerçekleşti. M&M Mars’ta çalışan 2 kişi bir çikolata tankında mahsur kaldı.

Yetkililer kişileri çıkarabilmek için tankın yan tarafında bir delik açmak zorunda kaldı. İlk kurbanın saat 15:10 civarında kurtarıldığı ve ikincisinin de yaklaşık 15 dakika sonra kurtarıldığı bildirildi.

Her iki çalışan da Elizabethtown İtfaiyesi tarafından çikolata fıçısından kurtarıldı ve yerel hastanelere nakledildi.

Lancaster Polis Bürosu’nun açıklamalarına göre; kurtarılan kişilerde herhangi bir kalıcı yaralanma olmadığı, önlem amaçlı hastaneye götürüldükleri belirtildi.

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