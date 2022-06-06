Amerikalı gelin düğünde stres yapınca devreye kaynana girdi

Amerika'dan Edirne'ye giden gelin, Türkiye'nin gelenek ve göreneklerine göre oyun havaları eşliğinde dünyaevine girdi. Gelinin kaynanası düğün esnasında gelinin biraz stres yaptığını ancak sonra alıştığını belirterek "Gelinimiz ilk önce biraz stres yaptı ama havaya girince onu da baştan çıkardık" dedi.

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İş dolayısıyla Edirne’den Amerika’ya giden Volkan Karayastık, orada tanıştığı Amerikalı Chantelle Curtis ile tanışıp evlenme kararı aldı. Çift, Karayastık’ın Edirne’de yaşayan ailesi ve dostları ile bir araya gelerek Türk usulü düğün ile evlendi.

Düğünde oyun havaları eşliğinde oynayan Curtis, “Edirne’de gezdim ve burada herhangi bir dans kursu almadım. Sadece kuzenim bana birkaç şey öğretti ve düğünde gördüğüm kadarıyla oynadım” dedi.

Türk geleneğine uygun bir düğün yapmak istediklerini söyleyen Meral Karayastık ise 5 yıldır Amerika’da yaşayan oğlu için kına yaktıklarını ifade ederek, “Gelinimizle birlikte çiftetelliden başlayıp bütün oyunları oynamaya çalıştık. Gelinimiz ilk önce biraz stres yaptı ama havaya girince onu da baştan çıkardık” ifadesini kullandı. (İHA)

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