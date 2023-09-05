Amerika’nın en iç içe geçmiş ailesi Whittaker, yeni üyesini tanıttı

Amerika'nın en eski ve en iç içe geçmiş ailesi olarak dikkat çeken, akraba evlilikleri nedeniyle genetik sorunlar yaşayan geniş aileye bir yeni üye daha katıldığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Batı Virginia'nın kırsal dağ kasabası Odd'da ikamet eden ve birbirine sıkı sıkıya bağlı olan Whittaker Ailesi'nin hikayesi oldukça ilginç. Görüntülere yansıyan aile üyelerinin çoğunda genetik bozukluklar var; çoğu aile üyesi konuşamıyor. Ancak tüm bu sorunlar devam etse de aile büyümeye devam ediyor.

Whittaker Ailesi’nin hikayesi ünlü bir belgeselci ve fotoğrafçı olan Mark Laita ile ortaya çıktı ve tüm dünyayı şoke etmişti. Laita, Whittaker Ailesi’ne yeniden döndü ve Brandon’ın yeni bir oğlu olduğunu açıkladı.

Braxton, maden bakımında çalışan 20 yaşındaki Brandon’ın ikinci çocuğu.

GENETİK SORUNLAR TAŞIYOR

Ailenin büyümesinin bu kadar çok dikkat çekmesi ise ailedeki hemen hemen her üyede var olan genetik sorunlar…

Batı Virginia'nın kırsal dağ kasabası Odd'da ikamet eden ve birbirine sıkı sıkıya bağlı olan Whittaker Ailesi; harap bir evde büyüdü ve çoğunlukla homurdanmalarla iletişim kurabiliyor. Amerika'nın bu en iç içe geçmiş ailesinin hikâyesi ise tek yumurta ikizlerinin çocuklarının birbiriyle evlenmesiyle başlıyor. Henry ve John Whittaker'ın çocukları 1937'de evlendi ve ilk çocuklarını kucaklarına aldılar.

John, John ve Henry'nin annesi Eliza'nın kız kardeşi Mary Perkins'in kızı olan ilk kuzeni Ada Riggs ile evlendi. Ada ve John'un 1920 doğumlu Gracie Irene Whittaker dahil dokuz çocuğu oldu.

John'un erkek kardeşi Henry, Sally Burton ile evlendi ve 1913 doğumlu John Emory Whittaker dahil yedi çocukları oldu.

Gracie ve John ilk kuzenlerdi ama Kasım 1935'te evlendiler ve 1937'de ilk kızları Aileen Violet Whittaker dünyaya geldi. Aileen, çiftin sahip olduğu 15 çocuktan ilkiydi, Frankie adında bir oğlu oldu. Haziran 1997'de kalp krizi geçirdikten sonra vefat etti. Ayrıca 1938'de Emery Lee Whittaker adında bir erkek çocuğu oldu ve bir ay sonra zatürreden öldü. Barbra Whittaker ise, Eylül 1940'ta doğdu ve Ekim 2008'de kısa bir hastalıktan sonra hayatını kaybetti.

Sonraki iki kız kardeş, 1942 doğumlu Nannie Lou Whittaker ve 1943 doğumlu Connie Jean Whittaker hakkında ise pek bir şey bilinmiyor.

KOMŞULAR TARAFINDAN KORUNUYOR

Film yapımcısı Mark Laita da kısa bir belgeselde bu aileye ışık tutuyor ve yaşamları boyunca zihinsel ve fiziksel anormalliklerle yaşadıkları çeşitli mücadeleleri vurguluyor.

Ailenin komşuları nesillerdir Odd'da yaşayan aileye çok destek oluyor ve onları dış dünyadan koruyor. Hatta Laita, aileye ilk yaklaştığında, 2000'lerin başında, ailenin komşuları tarafından pompalı tüfekle karşılanıyor.

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