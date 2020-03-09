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Amik Ovası, baharın gelişiyle rengarenk oldu
Amik Ovası, baharın gelişiyle rengarenk oldu
Hatay'ın bereketli topraklarına sahip olan Reyhanlı ilçesindeki Amik Ovası, çiçeklerin açması ile birlikte rengarenk bir görünüme kavuştu.
Yaşam 9 Mart 2020 - 17:43

Hatay’ın bereketli topraklarına sahip olan Reyhanlı ilçesindeki Amik Ovası, çiçeklerin açması ile birlikte rengarenk bir görünüme kavuştu.

Foto: DHA

Reyhanlı ilçesindeki Amik Ovası´nda arazilere ekili olan çeşitli meyve türleri de çiçek açmaya başladı. Adeta bir renk cümbüşü sunan Amik Ovası´nda buğday ekili arazilerin yanı sıra meyve bahçelerindeki farklı renkler görenleri de hayran bırakıyor. Yanına çocuklarını alan vatandaşlar çiçeklerle bezenmiş olan ovada piknik yapıp, baharın tadını çıkarıyor.

Foto: DHA

Çocuklarıyla fotoğraf çektiren Ömer Faruk Ezer, Amik Ovası´na baharın tadını çıkardıklarını söyledi.

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