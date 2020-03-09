Amik Ovası, baharın gelişiyle rengarenk oldu

Hatay'ın bereketli topraklarına sahip olan Reyhanlı ilçesindeki Amik Ovası, çiçeklerin açması ile birlikte rengarenk bir görünüme kavuştu.

Hatay’ın bereketli topraklarına sahip olan Reyhanlı ilçesindeki Amik Ovası, çiçeklerin açması ile birlikte rengarenk bir görünüme kavuştu.

Reyhanlı ilçesindeki Amik Ovası´nda arazilere ekili olan çeşitli meyve türleri de çiçek açmaya başladı. Adeta bir renk cümbüşü sunan Amik Ovası´nda buğday ekili arazilerin yanı sıra meyve bahçelerindeki farklı renkler görenleri de hayran bırakıyor. Yanına çocuklarını alan vatandaşlar çiçeklerle bezenmiş olan ovada piknik yapıp, baharın tadını çıkarıyor.

Çocuklarıyla fotoğraf çektiren Ömer Faruk Ezer, Amik Ovası´na baharın tadını çıkardıklarını söyledi.