Amine Gülşe kızını paylaştı: Annesinin kuzusu

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, futbolcu Mesut Özil ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda'nın yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından "Annesinin kuzusu!" notuyla paylaştı.

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Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında evlenmişti. Çift, kızları Eda’yı 2020’de kucaklarına almıştı.

İkinci hamile olan Amine Gülşe, kızının yeni fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Gülşe, Eda’nın oyuncaklarıyla birlikte verdiği pozuna, “Annesinin kuzusu” notunu düştü.

“BÜTÜN ZAMANIMI KIZIMA AYIRIYORUM”

Amine Gülşe, daha önce yaptığı bir açıklamada “O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun” demişti.

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