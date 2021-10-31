Amiral olacaktı, müzik ağır bastı caz ustası oldu

Türkiye’de caz müziğin efsanesi Durul Gence geçen 20 Ekim’de, 81 yaşında hayata veda ettiğinde geride başarı dolu bir hayat bıraktı.

Yavuz ALATAN

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Pop ve caz müziğinde Türkiye'nin en iyi bateristlerinden biri olan orkestra şefi Durul Gence, geçtiğimiz 20 Ekim'de 81 yaşında hayata veda etti. 14 Mart 1940'da Ankara‘da doğan Gence, ölümüne kadar da bir Ankara sevdalısı oldu. Bahçelievler İlkokulu'nda okudu, Namık Kemal Ortaokulu'ndan mezun oldu. Semtin şimdi adı “Aşbakat” olan ünlü 7. Caddesi'nde büyüdü. Bahçelievler İlkokulu Korosu'nda ve Ankara Radyosu Çocuk Kulübü'nde konserlere katıldı, küçük yaşlardan itibaren de piyano dersleri aldı.

DENİZE TUTKUNDU

Ankaralı olmasına rağmen denize tutkundu. Bu nedenle 1954 yılında Deniz Harp Okulu'na girdi. Daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı da olan Oramiral Bülent Alpkaya ile aynı sınıfta okudu. Deniz Harp Okulu ve Lisesi Orkestrası'nı kurdu, Rock'n Roll çalan ilk müzik topluluğu olarak da tarihe geçti. Müzik ve askerlik bir arada yürümeyince amiral olma hayalleri de suya düştü ve askeri okuldan ayrıldı. 1959 yılında ODTÜ'ye girerek İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

ŞEYH ŞAMİL İLE PARLADI

1970 yılında Kafkas kahramanı Şeyh Şamil‘e adanmış bir halk dansı ezgisinden esinlenerek yaptığı düzenleme ile parladı. 45'lik plak on binlerce satarak rekor kırdı. 1971 yılında ise yılın sanatçısı seçilerek ödülünü Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay‘ın elinden aldı. Kendi adına doldurduğu plakların yanı sıra Ajda Pekkan, Alpay, Erkut Taçkın, Ertan Anapa, Gönül Yazar, Özdemir Erdoğan, Tanju Okan gibi ünlülerin plak çalışmaları ve konserlerine de eşlik etti. Cazın flüt devi Herbie Mann'in İstanbul konserinde de sahnede yer aldı.

ZEKİ MÜREN VE AJDA PEKKAN'A ÖZEL KONSER

Ünlü sinema sanatçısı Fatma Girik ile sürpriz bir nişanlılık dönemi de geçiren Durul Gence, Ajda Pekkan ile de fotoromanlarda oynadı. Eşi Melda ile 1997'de Hindistan'da evlendi. Bu evlilikten Elvin isimli bir kızları da oldu. Durul Gence Beşlisi'ni kurduğunda Boğaz'daki Kulüp Batı'da çalışmaya başladı. Giderek ünlendi ve bir gün motorla kulübe gelen Zeki Müren ve Ajda Pekkan'a da özel konser verdi. Durul Gence, 1986 yılından itibaren öğrencisi de olduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi‘nde “İnsan, Müzik ve Caz” dersleri verdi. Eşi ile birlikte Gence Çocuk Yuvası'nı kurdu. Ardından “Durul Gence Sanat Kursları” açtı. Bir süredir kanser ve Parkinson hastalığı ile mücadele eden Durul Gence, 66 yıl süren müzik hayatında vurmalı çalgıların üstadı olarak, 81 yaşında aramızdan ayrıldı. Ölene kadar da parmağından Deniz Harp Okulu yüzüğünü hiç çıkarmadı.