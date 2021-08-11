Anadolu operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler sergilendi

Adana merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen 60 milyon lira değerindeki 19 bin 83 tarihi eser sergilendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adana Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç şebekesi tespit edildi. 92 kişinin yakalanması için harekete geçen ekipler, ‘Anadolu’ ismi verilen operasyon kapsamında dün Adana merkezli 30 ilde 108 adrese baskın yaptı. 78 kişi gözaltına alındı.

PARA TRAFİĞİ ŞEBEKEYİ DEŞİFRE ETTİ

Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olma özelliği taşıyan Anadolu operasyonunun, 8 ay önce yurt dışında bir Türk vatandaşının tarihi eser kaçakçılığından yakalanmasıyla başlatıldığı ortaya çıktı.

Bu kişinin Türkiye’deki ilişki ağını, para trafiğini incelemeye alan polis, daha önce iki kez tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınıp, meslekten ihraç olan edebiyat öğretmeni Abdulsamet Kavran olduğunu belirledi.

26 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ

Şebeke üyelerinin banka hesaplarındaki 26 milyon liralık hareketi inceleyen polis, Türkiye’den kaçırılan 52 tarihi eserin kuryeler aracılığıyla ABD ve Avrupa’daki 9 müzayede evinde satıldığını tespit etti.

Müzayede evlerinin kataloglarında yer alan söz konusu tarihi eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu, Interpol gibi uluslararası mecralarca da Anadolu’dan kaçırılan eserler olduğunun doğrulandığı belirtildi.

19 BİN 83 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, kaçak kazı ile çıkartıldığı belirlenen 19 bin 83 tarihi eser, kaçak kazıda kullanılan 13 dedektör, 8 ruhsatsız tabanca ile 50 bin 350 euro, 70 bin 555 dolar, 190 sterlin ve 60 frank ele geçirildi.

Öte yandan uluslararası şebekeye yönelik olarak farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 ayrı yakalamada da Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye’de 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildiği de bildirildi.

Gözaltın alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 14 kişiyi yakalama çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi. Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler, Adana Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi. (DHA)