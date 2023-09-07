Anadolu parsı, sisler içinde görüntülendi

Neslinin tükendiği düşünülürken 8 Ağustos 2019'da görüntülenen Anadolu'nun gizemli efsanesi Anadolu Parsı, bir kez daha fotokapana yakalandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformu X'te Anadolu parsının fotokapan ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Fotoğraf ile birlikte “Anadolu'nun Gizemli Efsanesi Bu Kez Sislerin İçinden Geldi” başlığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Anadolu'nun gizemli efsanesi Anadolu parsı (Panthera pardus tulliana) bu kez yine bütün heybetiyle, sislerin içerisinde, Genel Müdürlüğümüzce doğaya yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi.

“DOĞADA GÖRÜNTÜLEMEK ÇOK ZOR”

Ülkemizde nesli tükendiği düşünülen Anadolu parsını, asla umudumuzu kaybetmeden, onu doğada görüntülemek çok zor olsa da çalışmalarımıza yılmadan devam ederek, ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin ve doğal güzelliklerinin korunması konusunda gerçekleştirdiğimiz titiz çalışmalar neticesinde 1974'ten sonra ilk kez 25 Ağustos 2019’da fotokapanlarımız ile görüntülemeyi başarmıştık. Onu kadim topraklarımızda görüntülemek hepimizde büyük bir heyecan uyandırdı ve hepimize sevinç kaynağı oldu. Ardından bu eşsiz hazineyi korumak ve neslinin devamlılığını sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce dört koldan hummalı bir çalışma başlatıldı.

Bir taraftan ‘Göçmen Türler Sözleşmesi Orta Asya Memeliler Girişimi' uzmanlarınca leopar türü için hazırlanan bölgesel eylem planı ülkemize uyarlanırken, diğer yandan ‘Anadolu Parsının Eylem Planı' kapsamında hızla veriler toplanmaya başlandı. Farklı üniversitelerden uzmanların görev aldığı TÜBİTAK projesi ile şimdiden geniş alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

“ONU KORUYORUZ”

Fotokapanlardan elde edilen veriler Pars eylem planında ve yaban hayatı geliştirme sahalarının yönetim planlarında altlık veri olarak kullanılacak. Bu kadim topraklar ilelebet onun yurdu olsun diye izlerini sürüyor, işaretlerini takip ediyor ve onu koruyoruz. Anadolu parsı hakkında daha fazla bilgi için bizi takipte kalın.”

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