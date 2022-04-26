‘Anadolu Parsı’ unvanı için 58’inci tırmanışını yaptı

Türkiye'nin 81 ilinin yüksek zirvelerine tırmanıp 'Anadolu Parsı' unvanı almak için yola çıkan kadın dağcı Erdek Cennet, 58'inci tırmanışını Küre Dağları'nda gerçekleştirdi.

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46 yaşındaki Erdek Cennet, 10 yılı aşkın süredir katıldığı dağcılık kulüplerinin üyeleriyle zirve tırmanışları gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından verilen dağcılık eğitimlerine de katılan Cennet, 450’den fazla tırmanış yaptı.

Her zirve tırmanışı ile dağcılık tutkusuna daha da sıkı bağlanan ve bu tutkuyu çok daha ileriye taşımak isteyen Cennet, Türkiye’nin 81 ilinde zirve tırmanışları gerçekleştirerek ‘Anadolu Parsı’ unvanı almak için proje çalışmalarına başladı.

Her ilin zirve noktalarına ulaşmak için tırmanış rotalarını inceleyen ve ziyaret ettiği şehirlerin en yüksek dağlarının zirve noktalarına tırmanmaya başlayan Cennet’in 58’inci tırmanış rotası ise Küre Dağları oldu.

Küre Dağları’nın Bartın’ın Ulus ilçesi sınırlarında yer alan Drazlar mevkiinde bin 100 metrelik zirveye solo tırmanış yapan Cennet, “Projem bittikten sonra ilgili kurumlara bu illerle ilgili iz kayıtları, nereden nasıl gidilir bunları toparlayıp Anadolu Parsı unvanı verilmesiyle ilgili girişimlerde bulunacağım. Projem kapsamında 58'inci ilim Bartın. 58’inci zirvem Küre Dağları Drazlar bin 100 metre irtifadaki zirveyi başarıyla tamamladım. Buranın doğası muhteşem. Birbirinden çok güzel çok farklı zorluk derecelerinde rotalar var. Ülkemizde dağcılık ve doğa sporları ile ilgilenen sporcuları Bartın ilindeki bu muhteşem ötesi görselliğe, bu güzel rotalara, bu güzel manzaraya, doğaya kesinlikle bekliyorum” dedi. (İHA)