Anadolu’da her şehirde farklı bir lezzet

Anadolu’nun adeta unutulmaya yüz tutmuş ekmek kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için geleneksel ekmekler 200 sayfalık bir kitapta toplandı.

Ali Ekber ERTÜRK

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Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Mansur Yavaş'ın belediye başkanı olmasının ardından başlattığı ataklarına devam ediyor. Halk Ekmek'in yaptığı çalışmalardan biri de, Anadolu'nun binlerce yıllık ekmek kültürünü gün ışığına çıkarmak oldu. Halk Ekmek Fabrikası, Anadolu'nun adeta unutulmaya yüz tutmuş ekmek kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli adım atarak, geleneksel ekmeklerimizi, 200 sayfalık bir kitapta toplandı.

YERİNDE İNCELEME

Prof. Dr. Hamit Köksel ve Prof. Dr. Nevin Şanlıer'in katkıları ile hazırlanan ‘'Geleneksel Ekmeklerimiz'' adlı kitabın basımı tamamlandı. Ücretsiz dağıtılacak kitap, “Kültür mirası” olarak da yerini alacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kültürümüzde ekmeğin nimet ve bereketin simgesi olduğunu vurgulayarak, “Hazırlanan bu eserin geleneksel ekmeklerimizle ilgili bilgilerin korunmasına ve gelecek nesillere aktırılmasına vesile olmasını diliyorum” dedi. Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu da, SÖZCÜ HaftaSonu'na, geleneksel Anadolu ekmekleri konusunda şunları söyledi:

“Gelecek nesiller için kaynak bir eser ortaya çıkartmayı ve eserin kültürel miras tarihinde yerini almasını amaçladık. Akademisyenlerimiz bazı illere de giderek geleneksel ekmeklerin yapımını bizzat yerinde gördü. Şehirlerimizin tarihine şahitlik yaparak, kendi geleneksel ekmeklerine sahip çıkmaları ve katkı sunmaları amaçlandı. Kaynak eser niteliğindeki bu kitap ile Anadolu'daki geleneksel ekmek ve çeşitlerini kayıt altına almayı öngördük.”

Girit ve Amasya'nın ünlü ekmekleri de var

Mübadele öncesi soydaşlarımız tarafından Girit'te “Anemo-Anevatez-Anevatosomi” adı verilen mayalı ekmek ve bazlama yapılıyordu. Un, tuz, maya ve su ile yoğrulan hamur, yağ tenekesinin üstünde çevrilerek pişiriliyordu. Amasya'ya özgü “Delikli ekmek” ise un, tuz, sıcak su ve maya ile yoğruluyor. Kabaran hamur el ile açılıp ortasından delik de açılıyor. Tahta kürekle fırına verilip kızarıncaya kadar pişiriliyor.

BATIL İNANÇLAR VE ATASÖZLERİ

Kitapta, ekmekle ilgili batıl inanç ve atasözleri de yer aldı. Bunlardan bazıları:

Batıl inançlar:

– Değirmenden ilk gelen unla yapılan ilk ekmeği yiyen kişinin karısı ölür.

– Gurbete giden kişinin azığından bir parça ekmek çalınır.

– Buğday çok olan evde ölüm az olur.

Atasözleri:

– Aça kuru ekmek, bal helvası gibi gelir.

– Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmektir.

– Arpa ekmeğin yoksa, tatlı dilinde mi yok.

– Büyük ekmek, büyük bezeden olur.

Van'dan Bursa'ya kadar incelendi

Kitapta, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Erzincan, Giresun, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Tokat, Trabzon, Van'da yapılan geleneksel ekmekler enerji ve besin öğesi değerleri tarifleri ile birlikte anlatıldı. Ayrıca Girit ve Nogay ekmeklerine de yer verildi.